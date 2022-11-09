本报记者 姜泓冰

全球首发、亚洲首展、中国首秀……第五届中国国际进口博览会开幕以来，仅通过“进博新品汇”平台集中发布的新品就达94款，既有衣食住行消费品、药品与医疗器械，更有大型技术装备等高精尖重器。

连续举办五届的进博会，已成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。来自世界各国和地区的参展商在此汇聚创新成果，共享中国市场机遇，合力创造开放繁荣的美好未来。

共享中国市场大机遇

11月5日，一架明黄色无人机出现在首次参会的仲量联行展位。这家知名房地产专业服务和投资管理公司当天与美团签约，利用自身物业资源和服务能力，叠加美团无人机技术，提供同城物流“3公里15分钟达”等服务。这也是仲量联行全球首发城市高质量发展解决方案“睿领”的实践内容。“我们将合作打造科技在房地产场景的新模式。”该公司中资战略客户部负责人杨金儒说。

在技术装备区，首次参会的科技公司Unity带来汽车智能座舱解决方案：应用实时3D技术，能“看见”汽车空调出风吹到乘客身体的哪个部位、是否舒适……

首次亮相医疗器械及医药保健展区的欧加隆公司，带来了一系列中国首秀：已在中国获批的一款“生育友好型”避孕用品，火柴杆般的柔软圆柱体植入上臂皮下，可避孕3年，取出后即能恢复生育功能；一把不起眼的手术钳，却能有效帮助医生迅速止住凶险的产后大出血。“感谢进博会这个平台，让我们有机会更及时有效地参与到中国女性健康事业中去。”欧加隆全球首席执行官凯文·阿里说。

比利时企业优时比，也是进博会的新伙伴。5根透明展示柱上，优时比分别展出了5种针对癫痫、骨质疏松、重症肌无力等疾病的新药，令人印象深刻。

经历5年、越办越好的进博会，对全球企业是挡不住的“诱惑”。参展企业竞相带着“硬核”展品来此首发、首展、首秀，共享中国市场大机遇。

新朋老友联袂呈现创新成果

全球首发“超弧刀”，全球同步首发“速环刀”——第五次参会的瓦里安医疗展出的两台最新放疗设备很显眼。据介绍，“超弧刀”具备亚毫米级精度、10毫秒级的快速系统响应速度，“一心多靶”精准锁定数十个转移瘤病灶，15分钟内“一键”清除，为脑转移瘤患者带来希望；“速环刀”是基于环形机架的革新性精准高效放射外科平台，有望无创、无麻醉、无痛苦精准治疗早期肺癌。

丹纳赫展位的数款新品，以及针对公共卫生、医学诊断及生命科学行业的多项创新解决方案中，最受关注的当数便携式快速核酸筛查站，其可用于解决医疗现场快速核酸检测及突发疫情现场快速筛查等应急场景。

辉瑞展台有近20款突破创新产品和医疗解决方案，覆盖肿瘤、疫苗、抗感染、炎症与免疫、罕见病等治疗领域，其中有4个亚洲首秀、中国首展产品。新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装，曾在第四届进博会亮相。以往，一款海外创新药从海外获批到中国获批，最快也要几年。辉瑞相关负责人彭振科很自豪：“2022年，辉瑞在华获批的新产品、新适应症高达11个，接近每月一‘新’，这为患者赢得了更多希望。”

卡尔蔡司（上海）管理有限公司带来了3D导航眼科手术显微镜。显微镜下有一盆绢花，在柔和光照下，屏上影像纤毫毕现。复旦大学附属眼耳鼻喉科医院周行涛教授解释：“它可以大幅降低光照亮度，提高患者体验；在高分辨率、高还原度画质下，尤其在微米级黄斑手术时，医生操作更轻松，提高了手术效率。”

许多艺术品爱好者，在进博会展馆寻找由华人艺术家陈世英创作、首次参加进博会的《悟禅知翠》胸针雕塑展品。薄如蝉翼的翡翠，美如梦境，令人叹为观止，其价值高达4.5亿元，成为进博会迄今最贵的单品展品。

携手共创美好未来

酒和车也能携手？爱丁顿洋酒集团旗下品牌麦卡伦与宾利汽车合作在中国首发“无界创意概念酒樽”，应用6种升级再造、循环利用或符合可持续标准的独特材料，采用了突破传统的180度扭转设计。

著名食品企业达能，首秀了低碳科技——“碳捕捉”技术和脉动“智慧碳”概念瓶，还通过VR虚拟现实技术将脉动碳中和工厂“搬”进展馆，让观众身临其境，感受脉动的减碳科技。达能相关负责人谢伟博表示，要紧抓中国机遇，为未来赋能。

连续5年参会的欧姆龙，其展台上与真人对阵本领不断迭代的FORPHEUS乒乓球机器人，吸引了观众前来“打卡”。今年首展的是集成血压、血糖、血脂等多种检测结果并能实现数据跟踪、一体化健康管理的一个平板终端。

在服务贸易展区，普华永道“全球首发”的是一站式、模块化、数字化的另类投资解决方案。普华永道中国内地及香港地区私募股权基金业务主管合伙人刘晏来说：“投资机构可以利用数字化平台工具完成信息整合，通过大数据分析、数据可视化、数据洞察等手段，识别投资价值，为投资业务决策提供帮助。”

“元宇宙”是第五届进博会的热词之一。基于智能云的微软“工业元宇宙”解决方案，首度亮相中国市场。微软全球资深副总裁侯阳希望借助进博会，全面展示微软“工业元宇宙”及智能化工厂、智慧供应链、车联网、自动化营销等数字化创新解决方案，帮助海内外企业共同创新。

西门子展区推出的“工业元宇宙”展台，可以让观众沉浸式体验数字化工厂规划，其应用数字孪生技术可实现用户无缝协作，验证数字化工厂的产线升级方案。

从提升生活品质到实践低碳环保，从研发高科技单品到更多推出“一体化”科技解决方案……进博会源源不断的首发、首展、首秀，铺陈出一条开放、合作、创新、共享的新路，让我们从技术流变、市场趋势，看到世界未来的样子。

《 人民日报 》（ 2022年11月09日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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