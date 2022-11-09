新华社记者 王思北 商意盈

作为世界互联网大会国际组织成立后的首届年会，以“共建网络世界 共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题的2022年世界互联网大会乌镇峰会9日即将拉开帷幕。一枕临流水，一网通天下。美丽水乡乌镇再次吸引世界目光。

随着新一轮科技革命和产业变革加速推进，互联网让世界变成了“地球村”，国际社会越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体，各国在网络空间休戚与共。

党的十八大以来，在习近平总书记关于网络强国的重要思想指引下，我国积极参与全球互联网发展治理，主动参与互联网国际技术标准制定、网络基础设施建设和网络空间国际治理体系建设，共同推动全球互联网发展治理迈向更高水平。

不断深化网络空间国际交流合作——

从发布《网络空间国际合作战略》、签署《二十国集团数字经济发展与合作倡议》、发起“中非携手构建网络空间命运共同体倡议”，促进全球互联网治理体系改革完善；到举办亚太经合组织数字减贫研讨会、中国—东盟信息港论坛、中俄网络媒体论坛等，持续推动构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间……

新时代的中国不断深化数字经济国际合作，共同维护网络空间安全，积极参与全球互联网治理体系改革和建设，促进互联网普惠包容发展，与国际社会携手推动构建网络空间命运共同体。

积极搭建共商共建共享平台——

浙江乌镇，一座经历千年岁月的古镇，在互联网之光的照耀下迸发出绚丽的色彩。

2014年以来，世界互联网大会连续8年在这里举办。各国政府、国际组织、互联网企业、智库、行业协会、技术社群等各界代表应邀参会交流，共商世界互联网发展大计。

大会发布了《携手构建网络空间命运共同体》概念文件、《携手构建网络空间命运共同体行动倡议》等一系列重要成果，搭建中国与世界互联互通的国际平台和国际互联网共享共治的中国平台。关于全球互联网发展治理的“四项原则”“五点主张”“四个共同”等中国智慧，得到国际社会的广泛认同。

8年来，世界互联网大会不断凝聚各方智慧共识，持续深化数字领域合作，携手构建网络空间命运共同体，成为全球互联网共享共治和数字经济交流合作的高端平台。

用数字新动能推动新发展——

浙江省建成全省统一公共数据平台，强化“平台+大脑”建设，开发上线了七张问题清单、浙江公平在线、民生“关键小事智能速办”等127个重大应用，让数字化既赋能重大改革，又惠及百姓生活的方方面面……

将承办世界互联网大会的优势转化为推动数字经济高质量发展的强劲动能，浙江省推进数字化改革的一项项实践成为数字中国建设的生动缩影。

统计数据显示，截至2021年，我国数字经济规模达45.5万亿元，连续多年稳居世界第二，数字经济占国内生产总值比重为39.8%；电子商务交易额、移动支付交易规模居全球第一；农业数字化水平加快提升，精准作业逐步普及……

作为全球最大的发展中国家和网民数量最多的国家，中国主动顺应信息革命时代浪潮，坚持以人民为中心的发展思想，以信息化培育新动能，用数字新动能推动新发展，为构建网络空间命运共同体提供了坚实基础。

据悉，本届大会将采用“线下+线上”相结合的方式，通过举办世界互联网领先科技成果发布活动、“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示、“互联网之光”博览会、“直通乌镇”全球互联网大赛、发布《中国互联网发展报告2022》和《世界互联网发展报告2022》蓝皮书等，向世界展现中国之变，让世人触摸未来之光。

（新华社北京11月8日电）

《 人民日报 》（ 2022年11月09日 04 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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