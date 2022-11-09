本报记者 赵梦阳

作为一家新型实体企业，京东连续5年参与进博会，抓住国家推进高水平对外开放的机遇，不断拓展进出口业务范围。京东集团副总裁、京东零售全球购业务部负责人韩瑞介绍，近3年来，京东的进口品牌商品采购总额已达5000亿元，超额完成在2019年第二届进博会上提出的采购额4000亿元的目标。

近年来，京东推出免税、国家馆、官网同购等多种创新业务，在惠及消费者的同时，也为更多海外品牌提供了增长新路径。

“随着消费者的消费观念更加科学理性，高品质的产品日益受到欢迎。”韩瑞说，通过分析销售数据，企业总结出新兴进口趋势品类，不断满足消费者多元化、高品质的需求。

据了解，随着京东“11.11”的开启，从10月31日20时至11月1日24时，京东国际超800个海外品牌成交额同比增长100%，超140个跨境进口细分类目成交额同比增长超过100%。

跨境生鲜业务也是京东拓展跨境业务的一个缩影。数据显示，2022年上半年，京东跨境生鲜业务显著增长，第二季度，跨境生鲜品类成交额环比增长13倍。

以一只龙虾为例，从捕捞到配送至消费者手中，需要多长时间？

最快仅需17个小时，这是京东给出的答案。

从原产地发出，直至端上中国消费者餐桌，不仅跨越了地理上的万余公里，还涉及报关、仓储、物流等环节的紧密配合。

原产地渔民捕获龙虾后，首先会根据龙虾的重量和大小进行分级处理。随后，经过查验检疫的龙虾将通过飞机运抵国内保税区，存放在暂养池。消费者下单后，订单信息传输到海关，龙虾进入清关程序，并严格进行检疫等一系列手续。紧接着，龙虾会被打包，经过全面消毒杀菌后，交给物流配送。最终，新鲜的龙虾被送到消费者手中。

龙虾配送的背后，离不开京东国际对跨境生鲜供应链高效整合的能力。京东通过与当地的大型跨境生鲜供应商、农业联合体合作，在原产地进行直采，从源头降低采购价格，实现效率提升、成本降低。

近年来，京东积极拓展进口消费业务。本届进博会期间，京东发布“FIRST计划”（趋势品类），将引入更多海外小众品牌、商家，对其进行有针对性的孵化和培育。

在免税业务方面，京东联合深圳免税、海旅免税等多家免税持牌企业共建线上免税店铺，并携手拉格代尔等企业，在多地开设线下免税门店和跨境体验店，为消费者搭建更加便捷的免税购物通道。10月31日，京东“11.11”开启当天，免税业务整体成交额同比增长33倍。

此外，京东在各国驻华大使馆、政府机构、权威商会协会、海外品牌方等的授权和大力支持下，加速国家馆电商项目建设。目前，京东已开设70余个国家馆，在今年“11.11”，德国、新西兰、墨西哥等近20个国家馆也陆续上线。

今年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效。“RCEP的生效，增强了海外贸易商、品牌方与RCEP成员开展合作的意愿，也进一步促进更多海外品牌、商家进入中国市场。”韩瑞说，这为京东引入更多海外合作伙伴提供了便利条件和发展空间。

近年来，国家部署建设21个自贸试验区和海南自由贸易港，打造一系列改革开放新高地、试验田。乘此东风，京东实现了国际免税业务的蓬勃发展，也加快了传统免税企业的数字化转型速度。

“京东将充分发挥自身供应链体系的优势，携手产业链合作伙伴把握机遇，搭建优质商品高效流通的桥梁，畅通海外品牌、商家与消费者之间的渠道。”韩瑞说。

《 人民日报 》（ 2022年11月09日 08 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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