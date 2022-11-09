位于河北省香河县的香河机器人小镇。

廊坊市委宣传部供图

重庆数字大厦外景。

周邦静摄

润泽（廊坊）国际信息港俯瞰。

润泽智算科技集团股份有限公司供图

创新驱动，培育数字新业态

科技部火炬高技术产业开发中心副主任 李有平

推动发展数字经济，推进建设数字中国。科技部火炬中心积极推进国家高新区数字经济蓬勃发展，取得了显著成绩。

一是国家高新区成为我国数字经济发展引领区。2021年国家高新区数字经济发展迅猛，数字化相关产业营业收入快速增长。

二是国家高新区成为数字新技术新产业新业态孕育高地。国家高新区着力推动人工智能、大数据等新业态蓬勃发展，一批数字经济增长点、增长极、增长带加速形成。

三是国家高新区成为我国产业数字化转型的技术供给者和赋能者。国家高新区坚持将产业数字化作为主要方向，利用互联网新技术对传统产业进行全方位、全链条的改造，融合发展迈向更深层次。

四是国家高新区成为我国数字经济高成长企业的主阵地。国家高新区聚焦数字产业化，集聚了众多数字经济龙头企业和平台型企业。

五是国家高新区成为我国数字化治理改革创新试验田。国家高新区强化顶层设计，支撑数字政府、数字园区、数字社会建设，政府公共服务供给能力显著提升。

未来，国家高新区将围绕创新驱动发展示范区和高质量发展先行区的目标定位，抓住数字经济关键核心技术自主创新这个“牛鼻子”，推动数字经济产业技术加速创新，为加快建设数字中国作出更大贡献。

深度融合，释放数据要素价值

中国信息通信研究院副院长 王志勤

党的二十大报告提出，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。数字经济顶层战略规划体系持续完善，各部门形成数字经济发展合力、加快推动战略落地，各地结合地方特色积极抢抓发展机遇。

全球数字经济发展有效支撑经济复苏。2021年，在测算的47个国家中，数字经济增加值规模为38.1万亿美元，占GDP比重为45.0%。我国数字经济处于加速发展阶段。2012—2021年，数字经济占GDP比重年均提升约2.1%。

我国数字经济重点领域加快发展。5G技术应用进程加速，应用覆盖至国民经济40个大类，在“5G+工业互联网”创新发展上形成全球领先的规模化产业实践。人工智能技术赋能产业升级、推动人类进步。我国已基本形成人工智能全产业链布局，视觉、语音、自动驾驶方面应用较为领先。数字化转型成为系统性变革。数据要素价值进一步释放。通过数据要素基础制度和体系化的技术安排，推动多层次数据要素市场构建，释放数据潜能。

我国数字经济正加速转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。应充分发挥优势，在增强数字经济整体发展实力的同时，提升在新基建、数字技术产业等数字经济重点产业和关键环节的国际竞争力，不断做强做优做大我国数字经济。

数字赋能，推动共同富裕

河北省通信管理局党组书记、局长 周景耀

准确把握中国式现代化的本质要求和丰富内涵，加快构建现代化市场体系，加快发展数字经济，推动高质量发展，是实现全体人民共同富裕的重要保障和应有之义。

充分认识大力发展数字经济对实现共同富裕的推动作用。数字经济通过数字产业化和产业数字化，对经济社会发展的引领支撑作用日益凸显。

大力发展数字经济，要加强前瞻性思考、战略性谋划、整体性推进。要加强数字基础设施建设，坚持适度超前、精准高效原则，推动新基建不断扩规模、提精度、强服务。要积极主动融入京津冀协同发展大局，推动产业数字化转型加速向纵深发展，激发出更强大的数字生产力。

充分发挥雄安新区在京津冀协同发展中的桥头堡作用，引入新一代信息技术领域的优势企业、高校，加快数字产业发展，充分借助技术人才资金优势，加快推动智慧政府建设，持续打造全球领先的数字城市。

统筹智慧城市与数字乡村建设，助力城乡一体化进程。着力推动县域数字经济的发展，推进形成数字经济从局部到全域蓬勃发展的新态势，提供更加普惠的通信网络和数字信息服务，使数字经济成为中国式现代化的生动实践，成为助推实现共同富裕的强大动力。

“数”“智”引领，强化产业集群

重庆市九龙坡区委书记 李春奎

重庆市九龙坡区始终把发展数字经济作为构建现代化产业体系的战略抓手，按照“规划引领、产业主导、应用增效、人才支撑”的发展思路，推动数字经济年增长20%以上。

突出“为经济赋能、为生活添彩”主题，全面深化数字经济发展布局。积极融入西部（重庆）科学城建设，聚力打造重庆数字大厦、数字经济产业园，配套建设数字产业化聚集区、产业数字化样板区、数字内容示范区、数字治理先行区。

走实“数字产业化、产业数字化”这一路径，持续做大做强数字产业集群。既抓数字经济核心产业培育壮大，又抓传统产业数字化改造，引进中国联通5G融合创新中心等重大项目，数字经济核心产业增加值占比达10%。

坚持“为管理增效、为服务提质”这一方向，积极拓展智能智慧应用场景。大力探索智慧政务、智慧教育、智慧医疗等应用场景，创新开发智慧流调系统；建成“云医院”，家门口即可享受远程诊疗服务。下一步，将聚焦“住业游乐购”全场景集，着力构建智慧管理新生态、增强智慧服务新体验。

强化“育一流英才、引顶尖团队”这一支撑，不断激发数字人才活力。大力实施人才“金凤计划”，已集聚高端人才752人，助力数字经济发展。下一步，将成方阵、成批次引育数字人才，打造“近悦远来”的数字人才高地。

发挥优势，创新应用场景

河北省廊坊市委副书记、市长 李国勇

廊坊市是一座充满创新创业活力的城市。近年来，廊坊市依托区位条件，在数字经济发展方面积极探索，形成比较优势。一是建成了互联网服务门类齐全、聚集规模优势突出的数据中心产业集群，41家数据中心相继落户廊坊市，全部数据中心建成后服务器数量可达400万台以上。二是区位优势得天独厚，廊坊市主城区离北京、天津、雄安新区距离较近，可在线实时提供数据传输、存储、处理全方位服务。

下一步，廊坊市将继续推动数字经济发展。在初具规模的现代商贸物流、智慧康养、新一代信息技术等产业上下功夫。发挥数据中心产业优势，支持一体化算力中心建设，让现有的海量数据创造更大价值。同时，谋划建设现代商贸物流数字化综合服务平台，整合商贸物流数据资源，招引头部企业，打造总部基地，加快构建背靠京津、辐射全国的现代化商贸物流体系；推广河北燕达医院“医养结合”的智慧康养模式，构建环京津养老服务体系。

加快推动优势特色产业数字化转型，通过打造工业互联网平台，推进产业集群升级、发挥产业集聚效应、提高产品附加值。最后，让群众生活美起来。从需求侧出发，搭建智慧城市数字底座，实现多类型的智慧化、现代化应用场景，让每一个市场主体、每一名市民充分享受数字经济的红利。

数字转型，探索城市样本

广东省佛山市委副书记、市长 白 涛

雄厚的制造业基础为佛山市数字经济蓬勃发展创造了现实条件和丰富场景。佛山市坚持把产业数字化作为数字经济发展的重要路径，大力推动制造业数字化转型，有效促进了上下游产业链一体化高效协同，努力为制造强国、网络强国、数字中国建设探索有益经验、提供城市样本。

强化动员引导，凝聚制造业数字化转型共识。召开全市制造业数字化智能化转型发展大会、企业家大会，实施扶持政策措施，提高企业数字化转型的积极性主动性。全市9400多家规模以上工业企业中，近四成已实施数字化转型，力争到2025年提高到80%以上。

强化精准施策，推进制造业数字化转型发展。强化标杆引领“示范转”。打造出数字化示范工厂48家、示范车间64个、标杆项目121个，为不同企业提供参考对标样本。支持产业链条“协同转”，带动产业链供应链中小企业数字化转型。

强化要素支撑，构建制造业数字化转型生态。强化基础支撑，累计建成5G基站近1.8万座，信息化基础设施建设水平居全国地级市前列；强化金融支撑，创新推出全周期奖补，设立制造业转型发展基金；强化技术和人才支撑，引进、培育一批熟悉工业场景、集成能力强的数字化转型服务商和专业人才队伍，为企业量身打造转型整体方案。

转型升级，夯实基础设施

润泽智算科技集团股份有限公司董事长 周超男

数字技术、数字经济是世界科技革命和产业变革的先机，是新一轮国际竞争重点领域。加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，为我国把握新一轮科技革命和产业变革指明了方向。

绿色、高品质数字技术基础设施，包括优质高效的数据中心、算力网络枢纽、数据网络基础设施等数据资源底座服务体系，是数字经济发展的基石。

作为廊坊市自主培养的国内数字经济运营服务商，润泽集团以更先进的数字技术、更完善的管理体系、更优质的服务理念，持续深耕数据中心蓝海，助力我国数据要素市场发展，在数据中心绿色能源化方面不断探索。

以“稳定、安全、可靠、绿色”为运营发展目标，深入推进建设全国一体化大数据中心及算力网络枢纽，为数字经济蓬勃发展提供坚实的基础支撑。目前已完成五大区域6个项目的整体布局，稳步推动全国一体化大数据中心持续建设。同时，积极构建高性能综合算力基础设施，全面支持高性能计算、云计算、大数据等应用需求，促进数字技术与实体经济深度融合。我们要深刻把握数字经济发展的时与势，高度契合我国数字经济发展顶层设计和体制机制建设，以数字经济赋能高质量发展。

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2022年11月09日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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