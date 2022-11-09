中国软件自主安全数字基础创新攻关基地。

徐 雯摄（人民视觉）

京东（佛山）数字经济产业园。

京东科技供图

位于河北廊坊开发区的中工服工惠驿家新仓购旗舰店。

中工服工惠驿家信息服务有限公司供图

美腕（上海）网络科技有限公司。

美腕网络科技有限公司供图

“华龙一号”示范工程全景图。

过东海摄（人民视觉）

筑牢核工业数字化转型基础

中国核工业集团有限公司信息中心副主任 蔡 盛

数字化已成为中核集团高质量发展的重要推动力。我们加强顶层建设，建立健全数字化转型领导机构，不断推动面向数字化转型的组织和管理变革。打造核特色数字信息产业，设立数字化转型专业机构，整体形成“管控+服务”的数字化转型治理能力。

夯实基础能力，构建集团数字化转型发展底座。打造核工业数据中心，推动信息化建设、数字化转型从分散到集中、从集中到集成、从集成到智能的跨越式发展。以促进产业链协同发展为目标，融合大数据、人工智能等先进技术，构建集中共享、安全高效、智能先进的“中核云平台”。同时，着眼核科技工业体系能力提升，围绕产业链、创新链关键环节开展核心软件研发，推进集团级经营管理平台建设，筑牢核工业数字化转型基础，实现安全发展、创新发展。

聚焦产业创新，深化产业数字化新能力新模式。在核电建设和运营领域，通过先进数字技术与核电产业融合，建成“智慧华龙”大数据平台，实现各环节的数据交换与协作。在铀矿勘查采冶领域，稳步推进数字铀矿山建设。在核燃料生产和元件制造领域，聚焦关键部件的研发设计、生产装备改造等重要环节开展数字化升级。

为产业高质量发展提供服务

中国软件与技术服务股份有限公司高级副总经理 吴 晶

全要素数字化转型已成为促进数字经济高质量发展的重要推动力。围绕数字技术和业务发展融合、数据要素价值挖掘和赋能、创新人才和生态体系等行业需求，中软公司打造安全、先进、绿色的数字化底座，为政府、行业提供数字化智能化支撑；探索行业数字化建设运营新模式，打造数据驱动的新业态；以产促教、以教带产，培养专业人才，为产业高质量发展提供助力。

在数字政府方面，我们秉承“安全为先”理念，自主研发了操作系统、数据库等产品。在此基础上，融入云计算、大数据、移动互联、微服务、分布式等新一代信息技术，有力保障了税务、财政、市场监管、统计等领域政府部门和地方政府数字化建设。

在数字企业方面，我们与企业深度合作，积极探索数字企业的新模式和新路径，加快企业数字化转型进程。搭建行业级数字平台，提升了企业安全生产风险防范水平，支撑行业安全和高质量发展；以数据驱动业务融合，将监管从“人防人控”“技防技控”向数字赋能转变；构建打通企业内各系统和数据的业务协同平台，推进产业链供应链数字化转型。

在产教融合方面，我们构建了人工智能操作系统、数据中心操作系统、信息系统适配验证等网信理论与实践相结合的教学教研和课程体系，全力支持教育数字化战略行动。

科技创新推动城市产业升级

京东科技数字城市群数字产业运营负责人 任江鹏

京东科技城市业务从2017年开始落地，目前已覆盖20多个省份、70多个数字经济产业园，集聚了6000多家企业，在行业内形成了一定的影响力。

在提供服务的过程中，京东云助力城市产业数智化发展，推出“产业服务平台”这一数字经济产品并加以完善。随着京东云产业数智化产品的落地和数字经济园区的拔地而起，城市数字经济发展的新型基础设施初具雏形。

在攀枝花，我们构建芒果供销平台，解决当地“产—供—销”一体化管理和运营的需求。引导芒果生产商、批发商、零售商以及生鲜食品运营服务等相关企业在平台实现聚集，对接供需信息，推动交易达成。

在佛山，我们协助当地构建家居数字化平台，为各领域龙头企业提供数字化服务。京东佛山基地公司已入选广东省工业互联网产业生态供给资源池企业，京东云智能制造项目获评佛山市工业互联网标杆示范项目。

在重庆，我们建起“新经济智能服务平台”，聚集各地产业服务信息，深度开发京东及相关企业在科技创新领域的服务功能。同时，联合技术研发机构、科技检测机构、高校等设立研究开发实验室，为孵化和创新企业提供设备、平台和专业技术支持。

数字技术促进医疗行业变革

北京四海华辰科技有限公司董事长 李立明

在抗击疫情过程中，医疗大数据、5G、云计算、人工智能等数字技术被广泛应用于病毒检测、药品和疫苗研发、早期筛查、辅助诊疗、医疗物资调配、管控以及远程医学教学等领域。数字技术推进了健康医疗行业及医疗人工智能的变革，重塑了整个医疗产业生态。

健康医疗数据是数字技术融合临床医学、生物技术的基础，包括临床数据、健康数据、生物数据、运营数据等多种垂直分支。健康医疗数据产业集群涵盖医养健康、人工智能、生物医药、医疗信息化等上下游产业。

生物医药大数据从研发、制造、医疗服务等各个环节进入生物医药产业链的应用场景中，为企业在提升效率、降低成本、缩短周期等方面提供了有效措施。如何建设高价值数据存储，实现数据安全有效共享，进行数据密集型会聚研究，最终实现从组学到临床的数据价值应用，也是我们努力的方向。

目前，中关村科技园区大兴生物医药产业基地正在积极探讨“政产学研医”协同机制，旨在打造集生物信息数字化存储、分析与计算医学技术成果转化为一体的数字生命技术赋能医疗共享平台。该平台通过人工智能计算的方法高效寻找药物靶点，大幅提升数字药物、智慧医疗、检测试剂等新技术研发速度和成功率。

助力实体经济数字化转型

中国人民大学中国企业创新发展研究中心主任、教授 姚建明

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。”“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。”这为未来发展数字经济，实现经济社会的全方位数字化转型指明了方向。

实现中国式现代化需要有充分的物质文明和精神文明成果的支撑与保障，而充分的物质文明和精神文明成果又必然需要实体经济这一基础底座的有效支撑与护航。实体经济对于国家经济和社会的发展具有不可替代的重要作用，而发展数字经济、建设数字中国是优化社会资源配置和利用、发展实体经济的重要支撑。在数字技术的支撑下，通过实体经济活动的数字化转型，能够更好地使实体经济活动创造出更大的价值。同时，发展数字经济、建设数字中国，在构建现代化产业体系中也发挥着重要作用。

近年来，我国数字经济发展态势良好，数字中国建设成效显著。未来，在数字经济发展和数字中国建设的助力和赋能下，实体经济必然会迎来大发展，更好地实现经济和社会的高质量发展，推动中国式现代化的伟大进程。

探索科技产业深度融合之路

中工服工惠驿家信息服务有限公司董事长 孙 昊

坚持以人为本，让劳动者共享集约经济云红利。随着互联网消费的迅猛发展，国内物流货运行业整体稳健增长，货运司机群体为国家做出了重要贡献。我们积极探索建立基于大数据的“互联网+工会”服务体系。一方面，以服务卡车司机为中心，聚合各方社会资源建立了“会、人、车、货、路”总体架构。另一方面，积极参与中国职工发展基金会的“暖途行动”，即将在线上推出鼓励入会司机对途中遇困卡友扶危帮困的“卡友互助线上奖励”计划，评选卡友互助志愿者和卡友互助模范。

坚持以人为本，让消费者获得“智惠”消费新体验。我们探索将物流、商贸、数字功能相结合，努力打造线上线下融合的“智惠新仓购”消费平台。“智惠新仓购”将坚持“智”字引领、“惠”字为本，探索新型消费和服务场景沉浸式体验，同时探索仓销一体模式，重点组织县域名优特珍品直供，为消费者甄选出“有安全、有品质、有历史”的优质产品，通过数字技术赋能惠企惠民。

产业数字化必须以人为本，关注劳动者和消费者诉求，我们将继续深耕于物流及商贸行业的数字化提升，探索科技与产业融合，为推动实体经济和数字经济协同、实现高质量可持续发展而努力。

直播电商带动国货品牌发展

美腕（上海）网络科技有限公司创始人、董事长 戚振波

过去10年，蓬勃发展的数字经济，便利了消费者，提升了产业效率，也带动了大量的就业。作为数字经济的一环，直播电商也迎来了高速的发展，带动了包括平台、品牌方在内的上下游产业链繁荣，创造了许多新兴的就业岗位。高速发展的直播电商行业，助力了诸多优质国货快速壮大，进而持续打造品牌力，迎来了快速发展的窗口期。

美腕成立7年来，持续助力国货品牌发展。2021年“五五购物节”期间，直播间上播的国货产品逾400个。2022年“618”期间，直播间累计销售商品692万件，其中国货商品链接近500个，销量达412万件。2022年至今，直播间上架近5000个国货链接，销售超6200万件国货产品。

直播电商作为数字经济时代的产物，其发展离不开国家高度发达的5G基建与先进的制造业基础，离不开国家对新兴行业的重视与扶持。直播间是一个窗口，可以让更多优质国货、优秀本土原创设计被看见、被发现、被体验、被穿戴上身。直播间是一座桥梁，可以让更多需要帮助的人被看见、被发现、被帮助，也可以让更多人看到那些需要帮助的人，将爱心集聚、传递。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2022年11月09日 18 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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