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“第十九届人民匠心奖”评选填报说明

2022年11月09日09:26 | 来源：人民网
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>>>第十九届人民匠心奖填报系统入口

表格仅供“第十九届人民匠心奖”报名使用。申报者根据申报类别选填申报名称及相关材料。

请按照要求认真填写，确保内容真实准确、有据可查，填写内容需经企业相关领导审核认可。

申报材料收集时间自发布之日起至2022年11月21日17时。如有疑问，可咨询人民匠心奖评选工作组。联系人：臧老师 010-65367871 郭老师 17603483476

填报要求：

1、 申报“匠心产品奖”

重点介绍2022年度申报产品在质量水平建设与管理提升、技术迭代与产品创新、安全与绿色环保、市场推广表现、跨界融合等方面展现的企业实践、举措与成效。

2、 申报“匠心技术奖”

重点介绍2022年度申报技术在服务中国战略发展需求、创新性与引领性、成果转化与产业化应用成效、经济效益或社会效益等方面展现的企业实践、举措与成效。

3、 申报“匠心服务奖”

重点介绍2022年度申报服务在服务制造业农业转型升级或满足居民消费升级需要、推动向专业化发展、创新服务模式、提升服务效率和服务品质、健全服务质量标准、跨界融合化发展等方面展现的企业实践、举措与成效。

4、 申报“匠心品牌奖”

重点介绍2022年度申报企业在质量提升、创新引领、综合实力、市场认同度与用户美誉度、盈利能力、履行社会责任等方面的实践、举措与成效。

5、申报“匠心飞跃奖”（针对中小企业，特别是“专精特新”“小巨人”企业）

重点介绍2022年度企业在产品、技术、管理、模式等方面专注细分市场、提升专业化精细化特色化水平与创新能力、提升细分市场表现、推动质量效益双升的实践、举措和成效。

(责编：李源、高雷)
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