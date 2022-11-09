原标题：SAP可持续数字创新方案：引领全球绿色发展

11月8日，在2022年世界互联网大会乌镇峰会期间，“携手构建网络空间命运共同体精品案例”展示活动启动，12项精品案例亮相。其中，“SAP可持续数字创新方案引领全球绿色发展”入选。

SAP大中华区副总裁裴金林在会上分享说，可持续发展是构建全球网络空间命运共同体的重要议题，SAP已连续十五年被道琼斯可持续发展指数评为软件行业领导者，并且进入代表国际环境报告黄金标准的国际组织CDP评级的A级名单。

2022年6月9日，“盘锦指数”框架在SAP可持续发展论坛上正式发布。这是“双碳战略”背景下，中国城市率先发布的可持续发展综合指数，并有望建设成为中国首家城市级数字化双碳创新平台。指数将用于全面计算城市相关的安全、经济、绿色发展等指标，从而辅助城市落实可持续发展目标。

据介绍，SAP今年发布了“在中国、为中国——云时代新型中国企业赋能者”的新战略，推出了四大核心方案两大创新方案，并且联合生态伙伴及客户推出了“可持续发展与实践战略联盟”。SAP将坚持“让世界运转更卓越，让人类生活更美好”的理念，用数字技术助力构建面向绿色发展的人类命运共同体。（光明网记者 张安迪整理）

(责编：董童、李源)

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