以“共建网络世界 共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题的2022年世界互联网大会乌镇峰会11月9日上午开幕。

作为世界互联网大会国际组织成立后的首届年会，本届大会采用“线下+线上”相结合的方式，通过举办世界互联网领先科技成果发布活动、“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示、“互联网之光”博览会、“直通乌镇”全球互联网大赛、发布《中国互联网发展报告2022》和《世界互联网发展报告2022》蓝皮书等，向世界展现中国之变，让世人触摸未来之光。

记者：王思北、徐壮、马剑

编辑：聂焱、朱舜

设计：杨轶群

新华社国内部出品

(责编：宋心蕊、胡永秋)

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