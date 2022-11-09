2022年世界互联网大会乌镇峰会开幕
2022年11月09日10:38 | 来源：新华社
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以“共建网络世界 共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题的2022年世界互联网大会乌镇峰会11月9日上午开幕。
作为世界互联网大会国际组织成立后的首届年会，本届大会采用“线下+线上”相结合的方式，通过举办世界互联网领先科技成果发布活动、“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示、“互联网之光”博览会、“直通乌镇”全球互联网大赛、发布《中国互联网发展报告2022》和《世界互联网发展报告2022》蓝皮书等，向世界展现中国之变，让世人触摸未来之光。
记者：王思北、徐壮、马剑
编辑：聂焱、朱舜
设计：杨轶群
新华社国内部出品
(责编：宋心蕊、胡永秋)
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