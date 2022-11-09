原标题：风起前海 普惠四方——招联出席2022前海全球招商大会

11月8日，由前海管理局联合南山区政府、宝安区政府共同主办的2022前海全球招商大会在深圳前海召开。

金融是前海支柱产业之一。招联消费金融有限公司作为深圳唯一、粤港澳大湾区首家消费金融公司，七年多来跑出了高质量发展的“加速度”，金融+科技的双重标签令其在前海众多创业企业中脱颖而出，成为代表前海金融业的一张亮眼名片。

招联消费金融有限公司总经理章杨清受邀在大会发表主题演讲，他指出，“招联在这里从零开始，成长为头部企业，得到前海很多‘雪中送炭’式的帮助支持。志合者，不以山海为远，当以前海为家，招联对前海深怀感恩之心。感谢这片依山傍海的宜居沃土，感谢这片创新驱动的创业热土，更由衷感谢前海‘有事相助、无事不扰’的服务型政府。”

从零起步，科技助力跃居行业第一

招联由招行和联通合资，2015年3月在前海注册成立。章杨清在演讲中介绍，截至今年10月，招联注册客户1.88亿，累计纳税107亿。

章杨清表示，招联成为消金头部并非一蹴而就，创业初期，招联经历过团队变动、业务受阻等多重经营困境。“我们于3月18日开业，318，我后来想到这是‘山要爬’的意思，事实上我们的确一路艰难爬坡，穿越生死存亡，每年一个台阶地爬升，目前在全国30家同业中暂时领先。”

在章杨清看来，招联之所以能够“逆袭”成为行业第一，底层逻辑之一，就是与生俱来的科技创新基因。招联在同业首创纯线上发展模式，率先推出面向全客群、全流程自动化的金融服务，形成了IT驱动、产品创新、智慧服务、互联网风控、数字化运营、智能化催收等六大核心能力，通过金融与科技的深度融合，不断降本增效，践行普惠价值观。

招联成立以来就坚持自主创新，不断探索前沿科技在消费金融领域的应用，取得诸多创新成果。反欺诈GPS渔网、图谱智能风控、智能风盾模型、智慧虚拟职场等多个创新项目，连续5年获得“深圳市金融创新奖”。招联突出的科技创新能力得到多方认可，2020年获国家高新技术企业认定。

招联坚持开放式创新，先后与中科院、中科大、中山大学、腾讯云等开展金融科技的联合研究。去年底，招联还响应前海“建设高端创新人才基地”的要求，设立“博士后创新实践基地”。依托招联人工智能研究院，博士后创新实践基地不断推进产学研深度融合和人才发展战略，加速科技成果转化应用。

在不断夯实自身能力的同时，招联积极开展科技输出。在智能资金调度、智能资产管理服务方面，与近百家同业机构达成合作。此外，还在ESG领域加强科技赋能，通过智慧化、数智化云应用，推进绿色公益。

据了解，招联数智化的科创成果不仅帮助更多消费者享受到普惠、安全、便捷的线上消费金融服务，改善生活质量，还积极融入国家发展大局，履行企业社会责任，助力解决社会就业等问题。招联远程在线的智慧虚拟职场应用，缓解了56个城市客服人员疫情期间无法就业问题，累计为336位残疾人士创造就业机会。

普惠微光照亮奋斗者，创新让信用不负期待

如果说科技是招联实现超越的铠甲和武器，那普惠则是招联持续向善、创新突破的内在动力。当前，普惠金融经过多年发展和各方努力，在“普”的覆盖面和“惠”的践行力度上已有极大改善，但在局部领域依然存在普惠金融供给不足情况。

据了解，截至2021年底，我国约存1.03亿个体户，约占市场主体三分之二。这是一个点燃人间烟火、肩负家庭生计、事关上亿基层就业的奋斗者群体，由于个人信用信息相对缺失，且抵御风险能力相对不足，处于普惠金融政策的夹心层，难以得到传统金融服务，很多人只能寻求成本高昂的民间借贷，亟待有责任、有能力的正规金融机构补位。招联在审慎合规前提下，以科技手段积极倡导“微光照亮奋斗者”，对这个客群提供了创新且真诚的服务。

为精准普惠奋斗者客群，招联推出了专属于奋斗者的节日“招联18奋斗日”，以微光力量燃起该群体对生活的期待。截至目前，已累计服务奋斗者超3000万人，累计发放消费贷款超万亿，有效提振了消费信心，有力担当起消费金融主力军责任。

此外，从市场和客户属性来看，消费金融是金融业中更“亲周期”的细分行业，消费金融客群抗风险波动能力弱。疫情以来，多借一点纾困、少还一点减压、晚还一点周转，成为很多客户、尤其是奋斗者客群的强烈需求。招联创新推出了基于人机自助交互的三H服务，通过“价格‘惠’商量、额度‘慧’商量、还款‘会 ’商量”，精准缓解用户燃眉之急，呵护彼此信用,减费让利逐年提升，以实际行动助推构建“让信用不负期待”的诚信社会。

政企联动营造良好生态，金融向善彰显招联担当

近年来，前海积极为广大金融企业深耕湾区提供一流空间和广阔市场，先后出台多项政策，鼓励持牌金融机构集聚发展，支持特色金融业务创新发展，营造良好金融生态。

扎根前海七年，招联既是前海发展的见证者，也是受益者。七年间，无论是在创业阶段的项目资金扶持，成长阶段的人才安居支持，还是在发展阶段的办公用地支持，前海都给予招联“雪中送炭”式的帮助，为招联的快速成长提供了良好的发展环境和高效支持。

受益于前海多方位扶持，招联在消金领域的成功实践绽放出了创新活力，为丰富前海金融业态、释放消费潜力、促进经济转型做出了有益探索，得到了前海的肯定。招联先后被认定为前海制度创新实验室、前海金融总部企业，多个项目先后入选前海现代服务业综合试点和“前海优秀金融创新案例”，连续多年被评为前海经济贡献突出企业、连续五年上榜“南山区纳税百强企业”。

此外，招联还开展扶贫和公益活动，积极参与前海组织的爱心企业汕尾产业扶贫项目，连续三年在深圳大学开设消费金融学分选修课，携手南山公安反诈中心开展“全民反诈”公益直播活动等。招联的公益实践连续多年入选“深圳市银行业社会责任优秀案例”，获得政府和多家权威媒体颁发的公信力奖项。

招联坚持科技创新，践行普惠使命，为更好助力实体经济发展、满足人民日益增长的美好生活需要，源源不断地贡献金融力量。展望未来，招联将与前海一同勇当改革尖兵，继续砥砺前行，为国家经济和社会发展贡献更多力量。

(责编：董童、李源)

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