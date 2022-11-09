近日，第五届中国国际进口博览会于上海举办。“此次参与进博会，除了共享数智创新成果外，也希望与中国的行业伙伴有更多交流合作的机会。中国经济的强大韧性和蓬勃生机坚定了企业的信心。”福迪威公司相关负责人洪斌顺表示。

据介绍，本届进博会，福迪威联合旗下福禄克、泰克、英思科、福迪威传感与控制、福迪威医疗（ASP）、Qualitrol再度亮相，以“数智创新 碳索未来”为主题，围绕工业4.0、数据中心、绿色能源、智慧医疗四大场景，展出了众多先进测试设备和智能解决方案的创新应用。福迪威将依托这些“星”品，充分发挥自身在创新技术和绿色低碳领域的强大优势，赋能中国客户的数字化转型与可持续发展。

福迪威第五次亮相进博会（受访者供图）

本届福迪威聚焦精准赋能，精选四大应用场景带进展台：在工业4.0领域，福迪威帮助客户构建数据驱动、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，为工业转型赋能；在数据中心领域，福迪威以精密测试设备和解决方案助力数据的稳定传输，保障运算系统性能；在绿色能源领域，福迪威提供的产品和方案与国家加快构建清洁低碳、安全高效的绿色发展战略高度契合，保障能源传输稳定，帮助客户实现能源使用效率的提升和清洁能源的转化；在智慧医疗场景，福迪威从感染控制、精确测量等层面，全面助力打造安心的医疗环境建设。

福迪威还展出了众多面向行业需求的创新研发成果。其中，福禄克SV600在线式声学成像仪通过精密的音频传感器和强大的SoundMap技术将声音转化为可视图像，帮助用户仅凭声音即可“见所未见”，实时监测气体泄漏或声音特征变化，快速定位和量化问题区域。SV600可作为预警系统与工厂系统、机器人集成，实现可视化管理，避免潜在的事故风险。在本届进博会的展台上，福迪威还特别展出了SV600与机器狗集成的人工智能巡检方案。这种巡检方案能打破物理边界，在人员无法到达的区域进行探索。

洪斌顺指出，福迪威一贯秉持“在中国，为中国”的理念，发挥在工业、数字通信、能源、医疗等领域的数字化技术和可持续经验优势，服务于绿色智能高质量发展大战略。展望未来，福迪威将持续植根中国，积极把握机遇，通过本土创新与合作，为本地客户提供更丰富多元的智能产品和技术解决方案，共创全新未来。

(责编：曹淼、李源)

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