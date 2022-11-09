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中国汽车工业协会正在编制汽车企业碳排放核算标准

2022年11月09日14:00 | 来源：人民网
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人民网北京11月9日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会消息，中国汽车工业协会常务副会长付炳锋在2022中国汽车论坛上透露，中汽协正在联系国内汽车骨干企业和行业机构等，编制汽车企业碳排放核算标准。

付炳锋认为，构建中国式智能网联汽车产业融合生态，决胜下半场，基础软件和操作系统研发是关键切入点。

付炳锋表示，中国汽车产业高质量发展，低碳化是开启国际市场的“金钥匙”。中国汽车产业降低碳排放，要在汽车生产的全生命周期降碳，缩小与发达国家的差距，实现高质量发展。

据介绍，第12届中国汽车论坛于11月8日至10日在上海举办，本届论坛以“聚力行稳 蓄势新程”为主题，聚焦汽车产业的高质量发展，研判新形势，共商新举措。

(责编：王连香、高雷)
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