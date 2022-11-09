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突破1000万吨！中老铁路再次打破单月运输货物历史纪录

2022年11月09日14:59 | 来源：人民网
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人民网北京11月9日电 （记者王连香）据“中国铁路”公众号消息，截至11月7日，中老铁路累计运输货物突破1000万吨。其中，10月份运输货物135万吨，再次打破单月运输货物历史纪录。

目前，国内25个省区市先后开行中老铁路跨境货运列车，从开通初期日均1对到现在日均6对，同时常态化开行“客车化”国际货物列车“澜湄快线”。

据了解，“澜湄快线”具有运输速度快、到货时间可控等特点，自开行以来，受到许多跨境企业的青睐和选择，货物运输已覆盖老挝、泰国、缅甸、马来西亚、柬埔寨、新加坡等国家和地区，运输货物的种类由开通初期的化肥、百货等100多种扩展至电子、光伏、冷链水果等1200多种，跨境运输货值突破120多亿元。

此外，铁路部门积极探索和实现“澜湄快线＋跨境电商”“中老铁路＋中欧班列”等铁路国际运输新模式，增强中老铁路辐射效应和跨境货运能力，让更多企业享受中老铁路带来的机遇和红利。目前，中老铁路全线货运站已全部启用，中老铁路与西部陆海新通道、中欧班列等实现无缝链接。

铁路部门还为企业货主量身定制物流解决方案，进一步优化调整铁路箱出境和集装箱空重联运运价政策，降低物流成本。同时，根据中老铁路过境货物多的特点，中铁国际多式联运有限公司在泰国林查班港、曼谷市以及越南海防市、胡志明市已建成4个海外还箱点，更好地促进集装箱出境、下水，助力集装箱多式联运发展。

(责编：王连香、高雷)
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