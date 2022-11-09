黄盛

第五届进博会国家综合展区。 受访者供图

T磁共振系统、整套的牙科种植和修复产品、舒适的汽车减震模拟体验、气味清甜的零卡西瓜气泡水、太阳谷椰香芝士葡国鸡、新西兰特色的营养膳食补充剂……在第五届中国国际进口博览会期间，127个国家和地区的企业竞相参加企业商业展，66个国家和3个国际组织纷纷亮相国家综合展，全球的各色展品通过进博会的桥梁，进入中国市场，不断满足消费者的美好生活需要。

伴随着全球展品琳琅多元的是中外参展商合作签约也络绎不绝。签约项目涉及技术装备、大宗商品、绿色节能、医药健康等众多领域。其中，新西兰营养品牌HighQ与电商平台小米有品进行了战略合作签约，HighQ品牌通过小米有品作为桥梁和中新贸易的衔接纽带，把纯净新西兰的优质商品分享到中国，让更多商家以及消费者享受到精研品质、健康生活的产品，推动中外健康新零售产业共享发展机遇。

新西兰驻华大使Clare Fearnley对此表示，2022年适逢新中建交 50 周年，两国关系历久弥坚，有着长足的发展和紧密的合作。非常高兴看到新西兰企业通过进博会拓展中国市场，将新西兰纯净天然的产品带到中国，带动新西兰与中国的贸易发展。

据悉，此次进博会企业商业展共设六大展区，包括食品及农产品展区、汽车展区、技术装备展区、消费品展区、医疗器械及医药保健展区以及服务贸易展区，展出了数百项新产品、新技术、新服务，其中既有聚焦美好生活的消费品和农产品，也有蕴含全球领先科技的各类高精尖医疗器械和装备设备。此外，进博会质量效益不断提升，国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用不断凸显，目前已有约60家企业和机构签约第六届进博会，共享进博会强大的溢出效应、多元的合作机遇、开放的“朋友圈”。

(责编：罗知之、高雷)

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