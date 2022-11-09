原标题：2022年数字经济健康发展全国深度行（首站） 深圳站活动在深圳市龙华区开幕

11月8日，2022年数字经济健康发展全国深度行（首站）·深圳站活动在深圳市龙华区开幕。

本次活动由深圳市人民政府指导，深圳市龙华区人民政府、深圳市工业和信息化局、国家工业信息安全发展研究中心、中国电子信息产业集团有限公司主办，深圳市龙华区工业和信息化局、赛昇数字经济研究中心、深圳市软件行业协会、数字广东网络建设有限公司共同承办。

活动以“数字赋能共创未来”为主题，通过一场高峰论坛、两场数字经济分论坛，以及为期三天的数字经济领航人才培养，深入贯彻落实中央加快发展数字经济的部署要求，为数字经济健康发展搭建了政产学研用良好互动的交流平台，提高各级领导干部、重点机构和企业数字经济思维能力和专业素质，夯实数字经济发展社会基础，进而发挥深圳特区在数字经济方面的辐射带动作用。

在活动首日的高峰论坛上，工业和信息化部信息技术发展司数字经济推进处处长张建伦，国家工业信息安全发展研究中心主任、党委副书记赵岩通过线上参会并做视频致辞，国家工业信息安全发展研究中心副主任何小龙出席活动。

深圳市人民政府副秘书长李卓文，深圳市工业和信息化局党组书记、局长，深圳市中小企业服务局局长余锡权，深圳市龙华区委副书记、区长雷卫华，深圳市龙华区委常委、副区长王殿甲，来深交流锻炼干部、哈尔滨市道里区委常委、副区长许威出席活动。

中国电子信息行业联合会秘书长高素梅通过线上发表了主题演讲，中国电子总经理助理、中电互联党委书记、董事长朱立锋，中国科学院外籍院士、深圳计算科学研究院首席科学家樊文飞，深圳市软件行业协会执行会长邓爱国，电子科技大学（深圳）高等研究院执行院长汤志伟，复旦大学中国研究院特邀副研究员刘典，徽商银行深圳分行党委书记、行长洪伟，华为工业数字化产业架构师周亚灵等来自产学研用金各界嘉宾也出席了活动。

李卓文表示，2021年深圳数字经济核心产业增加值突破9000亿元，占全市GDP比重达30.5%，规模和质量位居全国大中城市首位。在新的历史机遇下，深圳市将深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持大力发展数字经济作为城市主导战略，加强芯片、工业软件等领域源头创新，加快互联网+未来科技城等特色园区的建设步伐，推动5G、人工智能、大数据等数字技术与各行各业的深度融合。

张建伦在视频致辞中指出，当前新一轮数字经济发展呈现出许多新趋势和新特征，技术进步日新月异，融合发展步伐加快，数字已经成为关键生产要素。下一步，我们丰富应用场景优势，加快推动数字经济和实体经济深度融合，协同推动数字产业化和产业数字化，全力推动我国数字经济健康发展。

赵岩在视频致辞中表示，近年来，党中央国务院高度重视数字经济发展，数字经济步入健康快速发展重大机遇期，但是受地缘政治、疫情反复冲击影响，也面临一些新情况、新挑战。未来，我们要坚持推进新型工业化，促进数字经济和实体经济深度融合。

雷卫华表示，目前，龙华正按照市委市政府决策部署，与市工信局一道，在龙华南部建设深圳数字经济核心区，共同打造深圳数字经济发展新高地。龙华将以此为契机，依托全区产业基础和场景优势，以连片优质的产业空间、泛在智能的数字基础设施、高效便捷的公共服务，全力打造深圳数字经济核心区，为深圳建设国家数字经济创新发展试验区和全球数字先锋城市贡献龙华力量。

高峰论坛期间发布了多项成果。国家工信安全中心发布了《加快培育统一的数据要素市场研究报告》。发布并启动了深圳（龙华）数字赋能公共服务平台。活动现场进行了深圳市数字经济核心区产业空间招商推介，龙华区工业和信息化局长徐红丽向与会嘉宾介绍了深圳市数字经济核心区的“硬实力”“软环境”，龙华将拿出240万平米的产业空间，重点开展软件产业招商，支持软件产业加速发展。赛昇数字经济研究中心也在高峰论坛期间举行了揭牌仪式。

行业嘉宾、企业大咖也在高峰论坛上带来了数字经济领域的前沿之声。樊文飞发表《发展软件产业促进数字经济》主题演讲，深入探讨软件与数字工业的关系。高素梅发表《深入贯彻党的二十大精神，加快推进DCMM贯标评估》线上演讲，就数据管理能力成熟度（DCMM）贯标评估对企业数字化发展的重要意义展开深度探讨。周亚灵发表了《平台塑形供给升级，生态加速数字经济》主题演讲，向与会嘉宾分享了数字经济领域的前沿成果。

“数字赋能共创未来”，2022年数字经济健康发展全国深度行（首站）·深圳站活动的成功举行，必将为深圳市龙华区建设数字经济核心区带来更多助力，为数字经济创新发展描绘出新的图景。龙华区将以此次大会为契机，充分发挥区位及产业优势，抢抓数字经济发展机遇，全面推进数字龙华建设，打造深圳市数字经济核心区。

(责编：曹淼、李源)

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