11月6日，必和必拓与中国矿产资源集团在上海举行的第五届中国国际进口博览会矿产资源国际高峰论坛上签署了战略合作谅解备忘录。双方将致力于携手创建、加强和深化战略合作关系，共同探索矿产资源领域互利共赢的发展机遇。

签约仪式现场(受访者供图)

据悉，今年9月，必和必拓集团首席执行官韩慕睿与中国矿产资源集团姚林董事长通过视频方式会面，双方一致同意两家公司应建立战略合作伙伴关系，共同推动铁矿石产业价值链实现高效、共赢和可持续的长足发展，携手为中国下一阶段的可持续发展和中国经济的繁荣昌盛贡献力量。此次签署的合作谅解备忘录标志着双方为落实这一共同愿景迈出了重要一步。

必和必拓公司相关负责人介绍，该公司即将迎来对华累计铁矿石出口量30亿吨的里程碑。近年来，必和必拓对铁矿石业务进行了大力的投资，集团的铁矿石产量从2000年的6600万吨增长到去年的2.84亿吨。必和必拓最新的铁矿矿区南坡矿于2021年投产，总投资额达36亿美元。同时，必和必拓正在评估扩产方案，力争在未来达到3.3亿吨的产量。必和必拓将携手包括中国矿产资源集团在内的中国客户及各方业务伙伴，深化合作，为中国下一个阶段的可持续绿色发展贡献力量。

“今天，必和必拓的价值链已从传统的供需市场拓展到全球经济的各个环节。必和必拓致力于与中国矿产资源集团通力协作，积极推动产业链和供应链的效率提升，促进高效有序的市场设计和市场行为，全力提升行业的数字化水平。同时，双方还有意共同探索钢铁原材料的脱碳路径和铁矿石行业的绿色可持续发展。”该负责人说。

(责编：曹淼、李源)

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