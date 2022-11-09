11月9日，2022世界互联网大会在浙江乌镇开幕。在上午的全体会议上，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇分享了在数字经济与实体经济融合发展中的观察和实践。

张勇表示，阿里的成长受益于时代机遇和中国大市场，“阿里巴巴会始终扎根实体经济，积极参与网络空间命运共同体的建设，利用好数字技术帮助中小企业，推动产业变革加速到来。”

尽管疫情反复、全球通胀等挑战不小，张勇对未来发展依然充满信心。他认为：“这种信心源于阿里自身发展目标和国家长期发展目标的高度契合，源于全社会对用数字技术促进实体经济发展的高度共识。”

张勇在2022世界互联网大会全体会议上发言。（受访者供图）

从“大流通”到“大物流”到“大计算”

张勇认为，过去二十多年的数字经济发展，经历了从“数字化的大流通”到“数字化的大物流”，再到“数字化的大计算”三个历史阶段。这三者，都深植于实体经济。

从发轫于互联网初期的淘宝天猫，到“新零售”的代表盒马，再到数字化全面改造后的大型超市大润发，都是“大流通“的代表，通过数字化的流通渠道、营销方式洞察和创造市场需求。

数字化大流通的需求侧，连接着广大的中国消费者，它的供给侧，则连接着千万级的商家和多样化的服务生态。

2022世界互联网大会全体会议现场。（受访者供图）

“大流通”的建设，催生了“大物流”，贯通生产、分配、流通、消费各环节，又关联一二三各产业，在疫情等非常时刻中更彰显其战略重要性。

2012年至2021年的十年间，中国快递业务量从57亿件增长到超1000亿件，连续8年居世界第一。这十年间，阿里巴巴集团的智慧物流平台菜鸟，进行了物流要素的全面数字化，由此带来的低成本、高效率，结合上中国独特的消费和劳动力市场，成就了超大规模的高效快递网络。

而大流通与大物流所产生的数字化需求，进一步推动了大计算时代的到来。数字化延展到研发和制造等企业生产经营的全部领域，也应用到城市和社会公共治理的方方面面。

“农业时代靠水利，工业时代靠电力，数字时代靠算力。”张勇认为，“计算正成为一种不可或缺的通用能力，真正的云计算时代正在来临。”

充分利用数字技术深度服务实体经济

“数据已成为整个社会新的细胞，数字基础设施构成社会中新的骨架，产业数字化成为社会运行新的肌理。”在张勇看来，数字经济与实体经济的“化学反应”主要源于对生产、设计与制造环节进行数字化重构，用大数据模型推演出最优流程。

在大会现场，他以“全球第一大港”宁波舟山港“港口大脑”为例，讲述了数字技术如何深度服务实体经济。

在阿里巴巴云计算、人工智能等技术协助下，舟山梅山港的智慧化程度大大提升：包括港区内车路协同自动驾驶、堆场的智能协同调度、龙门吊装卸货的高精度定位、泊位预测。根据船只停留时长、货物类型、吨位等数据，合理分配泊位，分析装卸在哪个堆场、放在上层还是下层。

“单这一项，相当于为梅山港每两年省出一个造价10亿的泊位。”张勇认为，数字经济与实体经济的融合发展，必将成为国家经济增长的强劲动力。

数字普惠是平台企业创造社会价值的最佳方式

在去年的世界互联网大会上，张勇宣布了阿里巴巴的两大社会责任战略——ESG（环境、社会、公司治理）和助力共同富裕。他曾表示，希望真正跨出业务边界，思考如何以平台的力量，为社会发展带来更多美好、更多亮色。

此后一年里，阿里巴巴发布了第一份系统性的ESG报告，展现了对于环境、均衡发展、企业治理等一系列问题的思考与行动，并在教育公平、乡村振兴等议题上持续发力。

今年，张勇再次表达了他对于平台社会责任的理解。在他看来，阿里作为平台型企业创造社会价值的最佳方式，就是在数字经济与实体经济的融合进程中，帮助更多产业，尤其是中小企业共享数字化红利，创造更多就业机会，让发展成果更普惠。

(责编：曹淼、李源)

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