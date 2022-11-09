原标题：进博会参会品牌对话小红书，畅聊新时代消费“密码”

2022年第五届进博会期间，小红书与好丽友、林清轩、良品铺子、上海表、沃尔玛、修丽可等6家国内外品牌齐聚上海共探消费新活力。围绕“如何理解和洞察中国年轻新消费者”的主题，小红书与品牌方共开展6场对话，探讨消费新趋势，以及如何通过线上内容社区与中国年轻消费者共创出更丰富的产品形态。

进博会是国内外品牌向消费者展示的绝佳舞台。据报道，2022年进博会期间94场发布会将推出170余件新品，其中全球首发71件、亚洲首发34件、中国首展66件。“进博会是海内外品牌与国内消费者邂逅联动的绝佳窗口。”小红书CMO之恒表示，不少国内外品牌在进博会亮相后，也会成为小红书上的热门产品，从线下到线上，与年轻消费者进行多元链接。

而如何洞察新一代消费者趋势，持续用好产品精准满足消费者需求，保持品牌的消费新活力，每家品牌上下而求索。小红书与众品牌方从洞察年轻消费者、与消费平台共创等内容维度进行探讨，尝试回答未来的消费新活力在哪里？这6场对话将以《小红书有约》的视频内容在小红书站内推出。

与此同时，小红书上线了第五届进博会专题页面，发布“来进博会逛逛”话题活动，鼓励更多人一起发现和分享进博会的精彩。

小红书与6家进博会参会品牌 共探消费新活力

关于消费新活力，被谈及最多的，是融入消费者群体，与消费者交朋友，方能真正了解他们的需求，不断激发消费活力。

“消费新活力就是用新的语言，打造新的场景，不断输出品牌独特的文化价值。”在与小红书的对话中，上海表品牌业务联席总经理张冰妮说。成立于1955年的国民品牌上海表，在今年通过进博会上首发上海表×上美影《大闹天宫》联名款，同时也在早前于南京西路开了官方全球首家旗舰店、上线新媒体及官方网站等等持续焕新动作，重新回到消费视野。对上海表来说，满足一代消费者需求，也是一种品牌文化的输出。

对好丽友而言，新活力源于品牌与消费者需要维持着平等的朋友关系。其市场部负责人静北表示，在传统的媒介时代里，品牌引领着消费者；而今天，在新的消费时代里，其实是消费者带着品牌跑。好丽友已在中国市场扎根30余年，主打的“好丽友、好朋友”深入消费者心智。

“与用户交朋友，不会随时间而变化。”小红书商业快消行业群总经理周锐表示，今天品牌要跟用户交朋友才能真正洞察他们的需求。作为内容社区平台，小红书上的用户，记录和分享自己在生活中的商品使用体验，通过一篇篇笔记为好产品“解锁”新的价值和创意。这样一群人，就像品牌好产品的“翻译官”，他们能找准并打磨产品卖点、帮助品牌创作出高质感高审美度的内容，把广告语“翻译”为年轻人喜欢的“流行黑话”，让更多用户的更懂产品和品牌。在新媒体时代，品牌与消费者之间常玩常“动”，才能不断产生新活力。

修丽可品牌副总经理何玛莉表达了相似的观点。“消费者的‘宝藏想法’，是品牌灵感的来源。”她表示，今天的品牌其实是消费者的“邻家姐姐”，需要聆听他们最真实的声音，才能陪伴着他们的需求不断成长。

不断满足消费者需求，方能持续绽放新活力。在时间的长河里，消费者会长大，品牌会成熟。当消费者人生的下一个阶段，消费的需求也在发生变化，品牌应该怎么做？

良品铺子品牌传播负责人钟添认为，消费市场瞬息万变，但唯有用户为中心不变。钟添说：”用户需求的解决方案千变万化，不变的则是持续向消费者提供高品质产品、高质量服务。”

沃尔玛中国大卖场电商高级总监魏建都同样也认为，作为零售商而言，永远不要去固化消费者想要什么，而应该从顾客角度出发，为他们打造富有价值感的商品和服务，让他们花得少、过得好，“因为不管处于哪个人生阶段，人们对生活品质的升级都有巨大的渴望和需求”。

商业的本质是用户心智的击穿，当品牌从真正意义上以用户视角出发，才知道其需求在哪里，才能更好的获得市场。"吸引消费者没有什么秘诀，就是耐心打磨产品力，穿越时间周期，始于匠心，忠于用户。"林清轩品牌中心总经理卞清说。自2003年创立以来，林清轩不断努力、改变、焕新，持续向市场交付有更多更好的产品和服务体验给到大家。“产品本身的演绎离不开想象力，而想象力的本身离不开场景化，生活场景化里的表达。这也是我们一直愿意跟消费者在小红书这样的内容平台上长期对话的根本性理由。

消费品牌在上海迸发创意灵感 助力美好生活

上海一直是世界洞察中国的重要窗口。在国际品牌入华、传统品牌焕新、新消费国潮崛起中，上海都是无法让人忽视的存在。

2018年，上海就在全国提出“首店经济”的概念，并把发展首店经济视为“上海购物”品牌的一张名片。数据表明了成效：2021年，上海全年新开首店1078家，为中国五大国际消费中心城市第一。

新闻报道称，上海现有中国商务部认定的“中华老字号”企业180个，数量居全国首位。与往届进博会的上海馆不同，今年着重展现上海消费品牌——不论新品牌抑或焕新的传统品牌的新面貌，通过创新驱动，推动高质量发展，以品牌建设塑造发展新动能新优势，进一步满足人民对美好生活的向往。

“这几年好丽友在进博会的展台和展品一直在变化，但一直以来我们没有改变的是对于中国市场的发展信心，以及在中国扎根的初心。”好丽友市场部负责人静北说。

随着政策红利的不断释放，消费新活力在上海的发展愈显蓬勃。正如上海最新的“简历”上写道那般——上海是一座希望之城，创意灵感在这里迸发，时尚潮流在这里定义，美好生活处处可见。

作为上海互联网新经济的代表，小红书通过举办《小红书有约》与品牌的讨论对话，深入讨论年轻人喜爱的消费行为、互动方式，共破新时代消费“密码”。小红书平台汇聚了全球200多个国家和地区14万个品牌，其中国货品牌数量超7.8万个。目前小红书月活超过2亿，在平台上观察得到了未来消费的两个关键词，中国市场和年轻人。在小红书，品牌可以从“单向输出”到“双向互动”，即通过这个内容平台的土壤与用户进行连接，帮助品牌用好产品和好口碑去服务用户，帮助品牌破圈，持续不断激发消费新活力。

(责编：董童、李源)

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