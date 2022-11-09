原标题：银联国际为进博会参展商提供便利服务 提升跨境人群支付体验

近日，第五届中国国际进口博览会（下称“进博会”）在上海开幕。随着银联卡在境外发行规模扩大，越来越多来华参展商可享受安全、便捷的银联支付服务。日前，在进博会现场，银联国际与南洋商业银行（中国）有限公司达成合作，针对该行持卡人推出银联留学生权益，优惠幅度最高达11%，为商旅客、留学生提供更好的跨境支付体验。

近年来，银联国际加快业务布局，完善互联互通受理网络，推动境外本地发卡，双向支持中外人员往来，为进出口贸易发展提供便捷金融支付服务。目前，181个国家和地区已经受理银联卡，其中逾一半支持银联移动支付服务；境外70余个国家和地区发行逾1.9亿张，超70%为“一带一路”沿线市场发行；顺应消费者支付习惯改变，境外30个国家和地区还推出了140多个银联标准电子钱包。

本届进博会共吸引145个国家、地区和国际组织的参展商。参展商凭本地发行的银联卡，无需换汇，即可在中国几乎所有商户、ATM使用。中国香港、中国澳门、新加坡、马来西亚等地参展商还可下载港澳版“云闪付”、DBS PayLah！、Boost等本地钱包，绑定银联卡后与境内居民一样扫码、“挥”机完成支付。

在提供跨境支付服务的基础上，银联国际与各方合作，积极为消费者提供更多权益。此前，银联国际将不定期的留学生优惠升级为长期权益，并联合多家银行，在其卡产品上叠加该权益。此次合作后，南洋商业银行（中国）持卡人仅需升级手中的银联卡，即可享受境外指定目的地消费笔笔返现1%、指定生活类商户10%额外返现、教育类商户1%折扣三重礼遇。

进博会期间，银联国际在国家会展中心（上海）现场展示场景服务平台、积分兑换平台等数字化支付服务，向金融机构、零售集团、OTA、电商平台等不同行业的客户推荐银联业务，推动其接入银联跨境支付生态圈，更好服务进出口行业。

(责编：董童、李源)

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