人民网 唐小丽 马作鹏

第五届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）上，在“四叶草”各展馆间游走，“绿色低碳风”随处可见。

展馆外，作为交通服务的组成部分，宇通客车整装待发，以更智慧、更高效的产品和服务，为人们带来更舒适、更安全的交通体验；“零碳进博，零塑办博”的宣传语随处可见；展馆内，众多企业将展台设计的绿色清新，环保理念一目了然。

“零碳进博 零塑办博”小程序吸引了不少观展者参加。人民网记者唐小丽摄

减碳，一直是进博会倡导的主题，从第四届起，进博会禁止使用一次性不可降解餐具，大量减少塑料废物产生。本届进博会更是全面推广零塑标准，文创产品外包装及手提袋均使用可降解、可循环利用材料，乃至餐具。

那么，进博会上的低碳体验究竟如何？人民网带你一起去看看日常生活中离不开的“衣、食、住、行”展品。

酷炫！塑料瓶也能变新衣

“把我们平常用过的废弃塑料瓶放进来，经过这个转动装置会变成颗粒，然后把颗粒加工成柔软纤细的再生聚酯纤维，最后加工成面料，制成衣服。”在优衣库展台，工作人员现场展示了“塑料瓶变新衣”的神奇过程。

工作人员说，目前塑料瓶“摇身”变成的衣服已经超15大款，色彩多样，造型多变。“而且，面料进化轻柔，经典摇粒绒毛绒长且密实，非常保暖。我们一直贯彻可持续、更环保的理念，希望赋能绿色消费新生活。”

无独有偶，在迪卡侬展台，参观者可以将喝完的塑料瓶投入到一个形似海浪的回收装置中，这些瓶子会进入到迪卡侬的供应链，最终变成迪卡侬运动产品。而旁边一条质地绵软的运动围巾，就是由7个可回收的塑料水瓶制成的。

试想一下，这个冬日，穿上一件塑料瓶制成的衣服，再围上这样一条围巾，是不是很炫酷。

零碳！守护“舌尖”安全

“六亩地养一头牛，吃的是苜蓿草和黑麦草，奶牛是散养的，就养在南纬40°的黄金奶源带……”介绍起纽仕兰牛奶，展台工作人员很是自豪。

奶牛的散养草地上有空气检测仪，实时监测PM2.5，牛奶的包装盒是废弃甘蔗渣做的……从养牛到牛奶上市，绿色低碳理念可谓贯穿整个链条。

离纽仕兰展台不远，就是来自澳洲的贝拉米展台。单看展台设计，就让人觉得清新扑面、心旷神怡。中心区域还原了品牌起源地——澳洲塔斯马尼亚岛的纯净自然风光。为了让大家更加身临其境感受塔岛纯净，贝拉米还将塔岛的地标之一、空气PM2.5测量站的白塔搬进现场，让大家直观感受PM2.5常年约为0的纯净之地。

贝拉米展台，还原塔斯马尼亚岛风光。人民网记者 唐小丽摄

“我们是进博会的‘老朋友’了，这也是我们连续五年来参加。拉贝米的每一款产品，不管是奶粉、米粉，还是宝宝的零食，都是纯天然有机产品。”展台工作人员说，贝拉米品牌创设18年来，坚持只做绿色有机产品。

从“吃得饱”到“吃得好”再到“吃得健康”，各大参展商发挥自身优势，为消费者提供更多选择的同时，也充分展示了绿色、可持续的发展理念。

智慧！打造一个更好的家

在宜家展台一侧，有一面可持续主题墙。“墙上的数十件展品，是宜家4000多种可持续性产品的缩影。比如，这个密封袋，就是用甘蔗做的，托盘、灯具都是用天然竹子做的。竹子是一种生长快速的植物，被采伐后，根部就会长出新的竹笋，生长过程中也无需灌溉或使用农药，所以竹子是一种环保有趣的材料，可以为中国消费者带来更加绿色可持续的家居灵感。”工作人员一一介绍道。

宜家可持续主题墙。人民网 顾海民摄

空气产品公司是进博“朋友圈”中连续三年参展的“老朋友”。“我们在氢能、煤气化、碳捕集利用等清洁能源转型方面，有着前沿、稳定的技术。”空气产品公司相关负责人表示，在今年的进博会上，公司带来了为配合中国市场减碳需求的氢基低碳和零碳解决方案，以全套沙盘模型的方式，展示了在气化、碳捕集利用封存、氢能及液氢等方面的技术，以及对这些技术进行创新组合后推出的解决方案。

博世家电展台前，一款洗衣机吸引了不少观展人员驻足。“这款洗衣机有自动投放功能，它可以通过对衣物的称重，自动投放水和洗涤剂的量。”工作人员介绍说，平时用的洗衣机，人工倒洗衣液的时候，很难把握用量。“这款洗衣机只要把洗涤剂倒进投放舱就行，投放舱很大，投放一次可以用一个月，每次洗衣机都会在给衣物称重后自动投放洗涤剂，省心省力，还节约环保。”

在英特尔展台，代号为“梧桐”的“绿色电脑”项目通过运用大数据计算出电脑在其生命周期中每个环节的能耗值，通过技术手段对每个阶段的能耗进行合理优化，在保证计算性能的前提下对能耗进行合理优化，助力节能减排，打造绿色的生活和办公环境。

生态！在这里看见出行未来

在场馆外，参与本届进博会交通服务保障的宇通客车车型涵盖双源无轨电车、高端智能网联公交车和纯电动客车等车型。这些车辆将为参会人员提供常规线路、轨道交通及停车场接驳线、媒体记者服务班车等交通保障服务。

在场馆内，摩比斯在亚洲首展M.Vision 2GO氢能源无人驾驶移动出行概念车，这款车主要用于短途出行或者物流配送，采用的是全环保、可回收的材料，续航里程可以达到200KM。

摩比斯在亚洲首展的氢能源无人驾驶移动出行概念车。人民网记者唐小丽摄

这是一辆致力让短途出行或运输配送工作更环保、更智能的新产品。这款车搭载摩比斯自主研发的氢燃料电池模组，可以实现四轮原地180度旋转和横向移动，使在狭窄的空间内原地掉头和平行停车成为“轻而易举的事情”。车子载货空间约600L，后部货仓容积加大，不仅提供了足够的包裹装载空间，而且可以根据需要调整空间布局。不仅如此，M.Vision 2GO还设置LED广告模块，进一步增加车辆的商业实用性。

贯彻绿色低碳理念，迪卡侬也是诚意满满，推出了全球首发新品“生态设计山地自行车”。

迪卡侬全球首发的生态设计山地自行车。人民网记者 翁奇羽摄

这款自行车从产品全生命周期的环保要素考量，在设计、生产、运输、零售、使用、再循环各环节都融入了可持续理念，比如使用更环保的粉体烤漆工艺、优化原料材质，同时针对前避震和车架进行结构减重。在保证性能和强度的前提下，用更少的材料满足了轻量化、经济性和降低产品能耗的需求，使整台车的二氧化碳排放降低10%。

当前，进博会已成为低碳生活、可持续发展的全球会展行业绿色标杆，这股“绿色低碳风”越吹越劲。

(责编：罗知之、高雷)

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