人民网嘉兴11月9日电 （记者王仁宏）2022年“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示活动11月8日下午在浙江乌镇举办。

据悉，本次活动首次向社会公开征集实践案例，获得国际组织、互联网企业、技术社群、科研机构等各方主体的积极响应和广泛参与，共收集申报案例200余项，覆盖全球6大洲共100多个国家和地区。经专家评选，产生60个案例形成实践案例集，并进一步复评产生12个精品案例。

发布活动利用机械臂数控LED屏、裸眼3D等创新手段，对网络基础设施建设、网上文化交流、数字经济创新发展、网络安全保障和网络空间国际治理领域12个精品案例进行展示，讲述网络空间国际交流合作的生动故事。活动现场还向积极参与组织并取得突出成效的六家单位颁发了“卓越组织”纪念证书。

2022年携手构建网络空间命运共同体精品案例

1.数字敦煌

——敦煌研究院

2.国际中文日

——中文联盟

3.亚洲数字艺术展——全球数字文明构建的重要实践者

——北京唐影众线文化传播有限责任公司

4.欧盟科研数据跨境流动实践

——澳门数字化发展协会

5.CNCERT网安事件处置合作

——国家计算机网络应急技术处理协调中心

6.构建互联互通的国际物流大通道，助力丝路电商新发展

——菜鸟网络科技有限公司

7.SAP可持续数字创新方案引领全球绿色发展

——思爱普（中国）有限公司

8.5G基础设施和数据内生安全的国际化实践

——中兴通讯

9.推进IPv6规模部署向纯IPv6发展联合倡议

——下一代互联网国家工程中心

10.能联全球

——全球能源互联网发展合作组织

11.“ 全球5G大会”携手共建5G生态圈

——中国信息通信研究院

12.北斗系统服务全球，造福人类——携手共建时空网络命运共同体

——中国卫星导航系统管理办公室

(责编：王仁宏、吕骞)

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