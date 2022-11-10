在10日举行的世界互联网大会数字经济论坛上，世界知识产权组织中国办事处主任刘华发表视频演讲。

人民网北京11月10日电 （记者赵竹青）2022世界互联网大会数字经济论坛10日举行。在主旨演讲环节中，世界知识产权组织（WIPO）中国办事处主任刘华发表视频演讲。她表示，中国是WIPO重要的合作伙伴，有着长期良好的合作。作为WIPO在华的延伸，中国办事处将继续为中国各利益攸关方提供更及时、更精准和更有效的定制化服务，继续为中国创新型国家建设和发展做出贡献。

“21世纪的第三个十年是数字经济的十年。”刘华表示，始于2019年疫情大流行催生了远程办公、网络授课、虚拟会议、线上直播、数字文创等新兴业态的繁荣，智能家居、在线医疗、电子支付、流媒体等新技术正在深刻改变人类的生产、生活和娱乐方式，也将为经济复苏、增长和实现可持续发展注入强劲动力。

数字经济的发展离不开科学技术的创新。5G、物联网、大数据、区块链、人工智能、虚拟现实、元宇宙等前沿技术为传统产业的数字化提供了基石，也促进了对新兴产业和产品的研发投入。今年9月，WIPO刚刚发布的最新《全球创新指数》（2022）报告，预测未来全球创新驱动增长的两个方向：一是“数字时代创新浪潮”，二是“深层科学创新浪潮”。

“我相信，数字时代的到来必将为人类工业史上的第四次技术革命推波助澜。”刘华表示，知识产权，作为对创新创造的激励机制，无疑是数字经济增长的重要驱动力。WIPO作为联合国负责创新创造与知识产权的专门机构，致力于通过其全球知识产权服务体系，促进各成员国共同面对挑战，为数字经济的发展注入活力。

刘华谈到，WIPO是一座知识财富的金矿，而通往这座金矿有五套金钥匙。运用好这五套金钥匙，将为企业的数字化转型插上翅膀。

第一套金钥匙是政策平台。WIPO数据显示，当前，每三项发明中就有一项与数字技术相关；过去5年，人工智能、大数据、云计算、物联网等与数字化相关的创新专利比所有其他专利的增长速度快170%。 WIPO注意到以新兴数字技术为代表的前沿技术的迅速发展，正在聚焦前沿技术新领域和新赛道的规则制定。自2019年起，WIPO已举办六届“知识产权与前沿技术对话会”，每届会议都吸引了来自120多个国家的大约2000名代表，共同探讨前沿技术这一快速发展的领域对知识产权的影响。中国政府部门、科研机构、私营企业始终积极参与，分享中国经验，贡献中国智慧。

第二套金钥匙是注册体系。迅速崛起的新兴数字技术为企业和经济体带来新的增长机遇，与数字技术相关的知识产权和无形资产日益成为数字化新世界的基石，成为数字经济时代企业和经济体竞争力的重要来源。WIPO全球注册体系涵盖专利、商标、外观设计、地理标志等多种知识产权类型在国际上的注册申请。权利人只需要提交一份申请、缴纳一组费用，就可以一站式在全球多个国家获得知识产权保护。此外，WIPO的替代性争议解决机制为权利人妥善解决跨境知识产权和技术争议提供经济高效的调解、仲裁、快速仲裁和专家裁决服务。2019年，WIPO仲裁与调解上海中心落户上海，在中国境内开展涉外知识产权争议案件仲裁与调解业务。上海中心至今已受理上海法院委托调解案件50余件，调解成功率近40%。

第三套金钥匙是数据库。可靠的知识产权统计数据和权威的技术趋势以及专利态势报告是理解数字经济时代技术趋势和商业发展脉络的重要手段。WIPO管理着浩如烟海的数据，通过专利数据库、全球品牌数据库和全球外观设计数据库，免费提供超过1.07亿项技术文献信息、5260多万项商标信息和1470多万项外观设计信息，公众可以从中获取到所关心的领域最前沿的技术和动态。WIPO的《技术趋势报告》和《专利态势报告》通过跟踪人工智能、公共卫生、气候变化等具体领域的技术发展趋势，为创新创造活动提供智力支持。

第四套金钥匙是合作平台体系。在全球数字化进程中，由于各国数字经济发展水平各不相同，数字鸿沟和创新鸿沟依然存在。WIPO提供十大公私伙伴关系（PPP）合作平台，致力于使人人得享知识产权之利，包括TISC技术与创新支持中心、WIPO GREEN可持续技术交易平台、Pat-INFORMED药物专利信息、ASPI专业化专利信息查询等平台。各成员国及其利益攸关方都可以从这些平台共享的知识、经验和最佳实践中受益，提升在全球创新经济中的参与和水平。

第五套金钥匙是能力建设。在数字经济时代，知识产权已经不仅仅是技术和法律问题，更是创造就业、促进商业增长、推动经济发展的强大催化剂。

(责编：赵竹青、高雷)

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