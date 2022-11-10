人民网北京11月10日电 （记者杜燕飞）在第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）期间，WS Audiology集团相关负责人华伯德（ernd Wagner）做客人民网《人民会客厅》栏目时表示，中国的听力健康市场拥有巨大的增长潜力，未来西嘉会加大技术产品创新，满足消费者需求，与中国共享听力健康市场的发展机遇。

据华伯德介绍，西嘉已有140余年的历史，自上个世纪90年代中期开始，西嘉品牌就进入了中国市场。去年，西嘉推出了奥芯（Augmented Experience）平台，该平台拥有两个完全独立的处理器，能够将言语声与环境声独立处理，实现加强语音，抑制环境声的效果。在本届进博会上，西嘉展示了应用奥芯平台的全新魅影AX助听器，打破传统“香蕉型”的外形设计，能够巧妙地贴合耳背佩戴。

“中国是我们最早推出这一系列新品的国家之一。”华伯德表示，如今对许多听损人士而言，佩戴助听器仍存在心理障碍。西嘉的耳塞型助听器看起来更像是听音乐的设备。同时，西嘉助听器能够聚焦说话者，放大他们的声音，减少周围环境音，有助于听损人士获得更清晰的聆听体验。

华伯德谈道：“当前，中国只有5%的听损人士佩戴助听器，而在全球，听损人士的助听器佩戴率约为17%。同时，随着中国人口老龄化的加深，需要佩戴助听器的老年群体也在扩大。可以说，中国听力健康市场拥有巨大的增长潜力。”

“目前，西嘉在中国有以下几方面的投资：一是基础设施，也就是助听器销售点，我们希望将助听器销售点的数量增加20倍；二是吸引人才，西嘉在位于上海市中心的新天地设立了新办公室；三是消费体验，西嘉愿借力进博会这样的国际平台，提升大众对西嘉品牌、产品以及听力健康话题的关注度。”华伯德说。

(责编：鲁婧、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经