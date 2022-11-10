人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

WS Audiology集团华伯德：加大产品创新 共享听力健康市场发展机遇

2022年11月10日10:30 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月10日电 （记者杜燕飞）在第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）期间，WS Audiology集团相关负责人华伯德（ernd Wagner）做客人民网《人民会客厅》栏目时表示，中国的听力健康市场拥有巨大的增长潜力，未来西嘉会加大技术产品创新，满足消费者需求，与中国共享听力健康市场的发展机遇。

据华伯德介绍，西嘉已有140余年的历史，自上个世纪90年代中期开始，西嘉品牌就进入了中国市场。去年，西嘉推出了奥芯（Augmented Experience）平台，该平台拥有两个完全独立的处理器，能够将言语声与环境声独立处理，实现加强语音，抑制环境声的效果。在本届进博会上，西嘉展示了应用奥芯平台的全新魅影AX助听器，打破传统“香蕉型”的外形设计，能够巧妙地贴合耳背佩戴。

“中国是我们最早推出这一系列新品的国家之一。”华伯德表示，如今对许多听损人士而言，佩戴助听器仍存在心理障碍。西嘉的耳塞型助听器看起来更像是听音乐的设备。同时，西嘉助听器能够聚焦说话者，放大他们的声音，减少周围环境音，有助于听损人士获得更清晰的聆听体验。

华伯德谈道：“当前，中国只有5%的听损人士佩戴助听器，而在全球，听损人士的助听器佩戴率约为17%。同时，随着中国人口老龄化的加深，需要佩戴助听器的老年群体也在扩大。可以说，中国听力健康市场拥有巨大的增长潜力。”

“目前，西嘉在中国有以下几方面的投资：一是基础设施，也就是助听器销售点，我们希望将助听器销售点的数量增加20倍；二是吸引人才，西嘉在位于上海市中心的新天地设立了新办公室；三是消费体验，西嘉愿借力进博会这样的国际平台，提升大众对西嘉品牌、产品以及听力健康话题的关注度。”华伯德说。

(责编：鲁婧、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
乌镇“穿越”记：数智相融 共创美好未来
　　
世界互联网大会发布15项世界互联网领先科技成果
　　人民网北京11月10日电 （记者赵竹青）11月9日下午，由世界互联网大会主办，国家互联网信息办公室和浙江省人民政府支持的2022年世界互联网领先科技成果发布活动在浙江乌镇举行，这是第七次面向全球举办该活动。中国国家互联网信息办公室副主任曹淑敏，工业和信息化部副部长张云明，世界互联网大会秘书长任贤良等出席活动。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部