人民网北京11月10日电 （记者杜燕飞）“过去我们是把世界引向中国，现在是把中国带向世界。”第五届进博会期间，邓白氏商业信息咨询公司总裁吴广宇做客人民网“人民会客厅——进博时刻”访谈栏目时表示，希望通过邓白氏的数字化产品和服务，助力中国企业拓展全球市场，精准定位目标客户并进行风险管理，提高国际竞争水平，更好地融入国内国际“双循环”新发展格局。

作为连续第三年参展进博会的“老朋友”，邓白氏在本届进博会上结合五大应用场景，集中展示了旗下丰富的数据解决方案，在亚洲范围内首发了“数字化全球市场拓展解决方案”，旨在以数字化创新手段赋能中国企业在全球市场的可持续增长。

吴广宇介绍，“数字化全球市场拓展解决方案”推出的背后，是邓白氏基于对市场现状的精准研判、致力于帮助更多中国企业获得增长和发展的深刻思考。该解决方案分为“市场定位”“精准触达”“客户识别”“销售转化”以及“企业展示”五大板块，集合了邓白氏全球先进数据科技，以邓白氏全球数据云提供的数据洞察为基础，结合以AI驱动的邓白氏全球企业身份解析技术，能够为中国企业“出海”提供全流程的市场开拓服务。

“过去两年，依托进博会这一全球交流合作和机遇分享的重要窗口，邓白氏达成了多项合作，并实现从展商变投资商，更加深入地参与到中国经济的数字化转型和现代化建设中。”吴广宇说，“如今，中国已经成为邓白氏全球首要战略市场之一，我们希望持续借力进博会强大的溢出效应，为中国企业提供更高效的数据分析支持和更精准的商业洞察，赋能企业的各项商业决策，为中国经济高质量发展贡献力量。”

当前，数字经济正成为推动高质量发展的重要引擎，也是促进实体经济振兴、加快转型升级的新动能。吴广宇认为，数字经济的发展大致可分为三个阶段：第一阶段是信息化，越来越多的线下场景、流程转移到线上来，数字化工具也不断涌现；第二阶段是数字化，指的是生产要素在企业、供应链、商业网络中作为“数据”进行流动——对于企业来说信息化是把“石油管道”搭建了起来，数字化则是“流动的石油”，企业能够开始依靠数据进行明智的商业决策；第三阶段则是智能化，通过大数据的积累应用，结合创新的技术，能够帮助企业预测未来发展趋势，并形成智能化决策和前瞻性反馈。

进入中国市场40余年，邓白氏作为改革开放的见证者、参与者和贡献者，也感受到外资企业对于中国市场越来越重视。“中国的营商环境越来越好，这与中国经济的基本面越来越强息息相关，”吴广宇表示，“包括邓白氏在内的跨国企业开始不仅运用全球的能力满足中国市场的需求，而且越来越多地考虑如何‘为中国创造、在中国创新’，将在中国打造的技术和创新能力推向世界舞台。”

“立足新时代新发展格局，邓白氏将持续秉持‘扎根中国市场，服务中国企业’的理念，践行对中国市场的长期承诺，推动全球数据经验与本土创新实践的结合，与中国合作伙伴携手迈进更加数智化、可持续的高质量发展未来。”吴广宇表示。

(责编：鲁婧、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经