人民网北京11月10日电 （记者赵竹青）11月9日下午，由世界互联网大会主办，国家互联网信息办公室和浙江省人民政府支持的2022年世界互联网领先科技成果发布活动在浙江乌镇举行，这是第七次面向全球举办该活动。中国国家互联网信息办公室副主任曹淑敏，工业和信息化部副部长张云明，世界互联网大会秘书长任贤良等出席活动。

此次活动围绕“共建网络世界 共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”主题，共评选出来自中国联通、中国电信、鹏城实验室、高通、爱立信、华为、卡巴斯基、阿里云、微软、中国科学院、龙芯中科、蚂蚁集团、清华大学、北京大学、浙江大学的15项具有国际代表性的年度领先科技成果，并在发布活动现场进行了集中展示。

世界互联网领先科技成果发布活动旨在展现全球互联网领域最新科技成果，彰显互联网从业者的创造性贡献，搭建全方位的创新交流平台。今年5月，世界互联网大会面向全球广泛征集申报成果，得到广泛关注和积极响应，共征集到海内外各类申报成果257项。申报成果涵盖5G与6G、IPv6、人工智能、大数据、网络安全、超级计算、高性能芯片、数字孪生等多个前沿领域。近40名互联网领域的中外知名专家组成专家推荐委员会，按照“公平、公正、客观、权威”的原则，评选产生本年度15项世界互联网领先科技成果。

发布活动上，除15项入选成果外，奇安信、腾讯、安谋科技、之江实验室、百度等5家单位的成果，作为2022年世界互联网领先科技成果提名项目，以视频形式进行了介绍。活动现场同时还向积极参与活动组织并取得突出成效的6家单位颁发了“卓越组织”纪念证书。

2022年世界互联网领先科技成果名单（按现场发布次序）

序号 名称 单位 1 “IPv6+”标准制定、设备研制、组网设计及规模应用 中国联合网络通信集团有限公司 2 中国电信骨干全光网创新与应用 中国电信集团有限公司 3 EAGLE 6G：面向6G无线高速接入原型系统及测试环境 鹏城实验室 4 全球首个集成5G AI处理器的调制解调器及射频系统 高通公司 5 5G时间关键型通信使能远程操控 爱立信（中国）通信有限公司 6 欧拉开源操作系统 华为技术有限公司 7 卡巴斯基安全远程工作空间 卡巴斯基 8 ODPS：数据驱动而生的超大规模多场景融合的大数据计算平台 阿里云计算有限公司 9 微软第一方数字孪生产品 微软（中国）有限公司 10 睿鉴数字内容虚假伪造检测系统和设备 中国科学院计算技术研究所 北京中科睿鉴科技有限公司 11 龙芯3A5000/3C5000处理器芯片 龙芯中科技术股份有限公司 12 OceanBase原生分布式关系数据库 蚂蚁科技集团股份有限公司 13 大规模知识图表示学习的体系化基础算法及开源工具 清华大学 14 基于数字对象架构的数联网及大数据互操作技术 北京大学 15 大规模图神经网络模型端云协同计算平台和应用示范 浙江大学

(责编：赵竹青、高雷)

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