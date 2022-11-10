人民网乌镇11月10日电 （记者王震）11月9日，2022年世界互联网大会乌镇峰会互联网企业家论坛在浙江乌镇举行。中国国家互联网信息办公室主任、世界互联网大会理事长庄荣文，浙江省委常委、常务副省长徐文光，欧美同学会副会长、西湖大学校长、中国科学院院士施一公出席论坛并致辞。

庄荣文指出，前不久胜利闭幕的中国共产党第二十次全国代表大会，对数字经济发展作出一系列新部署新要求。习近平总书记在党的二十大报告中强调要坚持“两个毫不动摇”，表明了中国坚定鼓励支持广大互联网企业健康发展的坚定决心和鲜明态度。当前，信息革命的时代大势没有变、党和政府的鼓励支持没有变、人民群众的需求期盼没有变，互联网发展仍然前景广阔、充满机遇。希望广大企业家更加坚定信心、鼓足干劲，继续为推动经济社会发展作出积极贡献。一是坚持创新为要，发挥好企业的创新主体作用，更加注重基础研究和原始创新，持之以恒推进关键领域技术、基础前沿技术突破，不断催生新业态新模式。二是推动融合发展，大力推进“互联网+”向更大范围、更深层次、更高效率方向发展，打造一批质量更优、潜力更大、成长更快、具有国际竞争力的数字产业集群。三是推进信息惠民，加快完善数字基础设施，积极推动智慧城市、数字乡村建设，大力提升重点民生领域数字化、均等化、便捷化水平，让互联网发展成果更好造福中国人民和世界各国人民。四是树立全球视野，更好利用国际国内两个市场、两种资源，深度参与全球产业分工和合作，共同维护国际产业链供应链安全稳定，努力做互联网国际交流合作的参与者、贡献者、受益者。

徐文光表示，互联网企业是发展数字经济、加快建设数字中国的主力军和先导力量，浙江将坚定不移支持互联网企业持续健康发展，引导和支持企业做强做优，更好发挥企业创新主体作用，构建政府与企业“一条心”发展命运共同体，让企业在浙江发展更加安心、顺心和舒心。当前，浙江正着力深化数字化改革，努力打造最优营商环境，诚挚欢迎各位企业家和创业者来浙江投资兴业，共享数字化时代新机遇，共同谱写数字经济赋能“两个先行”的浙江新篇章。

施一公表示，我国互联网发展历程，同样凝聚着一大批留学人员学成归来、贡献所学、报效祖国的生动实践，也是一大批留学人员用创新、开放的互联网思维推动世界变革的鲜明例证。欧美同学会将积极发挥留学人员组织优势和群体效能，动员和引导海内外广大留学人员在打好突破信息领域核心技术攻坚战，积极推动网络空间国际合作，构建网络空间命运共同体等方面积极发挥作用，为推进网络强国、数字中国建设贡献欧美同学会和海内外留学人员智慧力量。

论坛上，企业家代表就构建数字经济发展新格局、促进技术创新和产业变革、更广更深参与国际市场开拓发表了主题演讲，围绕“数字经济创新发展与规范”进行圆桌讨论。

阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇表示，数字化可以加速技术创新及普及，跨界融合创新日新月异。随着学科大交叉，产业大融合、基础研究、联合发产业应用的边界越来越模糊。在数字经济时代，数字技术平台能够使技术突破和产业紧密结合，产生轮动效应，为创新跨越联合做出更多的研发贡献。

京东集团首席执行官兼执行董事徐雷认为，伴随着新发展格局构建进程，催生并形成了一批根植于实体经济、重视科技创新，并善于通过数字化手段升级传统产业链、供应链的新兴实体企业。这些兼具实体企业基因和属性、数字技术和能力的新兴实体企业，能深入理解、精准把握实体经济的需求和痛点，更加善于抓住实体企业转型升级的关键核心环节，并在助力构建新发展格局中发挥重要价值，起到重要作用。

中兴通讯高级副总裁刘健表示，数字技术引领的第四次工业革命，正在驱动社会文明的跨越式新发展，全球的数字化浪潮势不可挡。我国数字经济迸发出了前所未有的活力，数字经济的规模和占比不断提升，未来几年，数字产业化和产业数字化的年增长率预计均超过10%，因此企业的技术创新和业务拓展，以及产业转型和升级，都要向数字化这条主线靠拢。

论坛还设置了“维护企业合法权益成果发布”环节，反映政府部门有关工作情况和成效。

本次论坛以“激发创新活力，促进健康发展”为主题，由国家互联网信息办公室、全国工商联、欧美同学会主办，中兴通讯、微博协办，来自中央和国家有关部门、部分国家驻华使领馆及互联网企业、新闻媒体等近150位嘉宾参会。

(责编：王震、高雷)

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