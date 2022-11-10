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冷空气将影响我国大部分地区 中东部地区将出现较大范围雨雪天气

2022年11月10日08:54 | 来源：人民网
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人民网北京11月10日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，受较强冷空气影响，10日至13日，西北地区大部、华北、东北地区至江南大部等地将先后出现4-6级偏北风，气温下降4-8℃，内蒙古中部和东南部、辽宁、吉林、黑龙江东南部等地降温10-14℃，局地14℃以上。

全国大风降温预报图（11月10日08时-12日08时）。图片来源于中央气象台官网

其中，11月10日08时至12日08时，新疆中东部、内蒙古大部、甘肃、青海东部和北部、宁夏、陕西、山西西部、河北北部、辽宁西部、吉林西部、河南西部、四川东北部等地气温将下降4-6℃，甘肃西部和南部、内蒙古河套地区、陕西北部等地部分地区降温幅度可达8-10℃；上述地区将先后出现4-6级偏北风，阵风7-8级。

此外，受冷暖空气共同影响，10日至12日，中东部地区将出现较大范围雨雪天气，其中，陕西，山西中南部、河北中部和东北部、辽宁中南部等地的部分地区有大雨；内蒙古中部和东南部、辽宁北部、吉林、黑龙江东南部等地的部分地区有大到暴雪。

预计，11月10日早晨至上午，北京东部、天津、河北东北部和南部、山西东南部、山东西北部和南部、江苏、安徽东部、上海、浙江北部以及陕西中北部、内蒙古河套地区等地的部分地区将有能见度不足1公里的大雾天气，其中，天津南部、江苏北部、安徽东北部、上海、浙江北部以及内蒙古河套地区等地的部分地区有能见度不足500米的浓雾，局地能见度不足50米。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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