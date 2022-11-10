原标题：新华全媒+｜15项世界互联网领先科技成果在浙江乌镇发布

新华社杭州11月9日电（记者王思北 张璇）9日下午，由世界互联网大会主办、国家互联网信息办公室和浙江省人民政府支持的2022年世界互联网领先科技成果发布活动在位于浙江桐乡的乌镇互联网国际会展中心举行。这是该项活动第七次面向全球举办。

11月9日，由世界互联网大会主办、国家互联网信息办公室和浙江省人民政府支持的2022年世界互联网领先科技成果发布活动在位于浙江桐乡的乌镇互联网国际会展中心举行。新华社记者张璇 摄

此次发布活动紧密围绕2022年世界互联网大会乌镇峰会“共建网络世界 共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”的主题，搭建世界互联网领先科技成果展示、交流、推广的国际平台，彰显互联网从业者的创造性贡献。

据介绍，今年5月，世界互联网大会面向全球广泛征集可供申报的成果，得到全球各方的广泛关注和积极响应，共征集到海内外各类申报成果257项，分别来自中国、美国、俄罗斯、英国、瑞典等国家和地区。申报成果涵盖5G与6G、IPv6、人工智能、大数据、网络安全、超级计算、高性能芯片、数字孪生等多个前沿领域。

近40名互联网领域的中外知名专家组成世界互联网领先科技成果专家推荐委员会，按照“公平、公正、客观、权威”的原则，经专家推荐委员会最终推荐，评选出来自中国联通、中国电信、鹏城实验室、高通、爱立信、华为、卡巴斯基、阿里云、微软、中国科学院、龙芯中科、蚂蚁集团、清华大学、北京大学、浙江大学的15项具有国际代表性的年度领先科技成果。

在发布活动上，还有奇安信、腾讯、安谋科技、之江实验室、百度共5家单位的成果，作为2022年世界互联网领先科技成果提名项目，以视频形式进行了介绍，以鼓励全球更多科技人才和企业积极投身科技研发、技术和创新应用，在基础理论、技术、产品和商业模式等领域不懈探索，为推进互联网产业技术的深入发展贡献智慧和力量。（参与采写 张馨文）

(责编：赵竹青、陈键)

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