人民网北京11月10日电 （记者孙博洋）记者从国家标准化管理委员会（简称国标委）了解到，羽绒服新国标已于今年4月1日起实施，在实施后的第一个冬天来临之际，国标委发布了新国标关注重点及羽绒服装选购指南。

据了解，GB/T 14272—2021《羽绒服装》于2021年3月9日发布，2022年4月1日起正式实施。与2011版国标相比，新国标在羽绒品质要求、羽绒种类标注、成衣防钻绒性的测试与评价、烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APnEO）要求等方面进行了完善和提升。

亮点一：“含绒量”修改为“绒子含量”

含绒量和绒子含量均为羽绒品质评价的重要指标：含绒量指绒子和绒丝在羽毛羽绒中的质量百分比；绒子含量是指羽绒羽毛中绒子所占的质量百分比。标注绒子含量能更直观地表征羽绒品质的高低，同时也与国际市场接轨。

亮点二：羽绒种类区分

羽绒的种类只需区分鸭、鹅，可不再区分颜色（灰或白）。总体而言，羽绒的品质并不在于颜色，而在于绒毛内部结构空间和羽绒纤维的细度等。

亮点三：防钻绒性评价

防钻绒性的评价方法由原标准的织物绒包摩擦法修改为成衣转箱法，从整体上对成品的防钻绒性作出评价，更符合消费者的实际穿着体验。

亮点四：增加生态安全指标

针对羽绒填充物，新增烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APnEO）的考核要求，与国外生态纺织品相关标准接轨，顺应了行业可持续发展和消费者绿色健康消费的需求。

新国标实施后，在选购羽绒服装时，消费者可以采用“一看、二摸、三闻”的方式：

“一看”——看羽绒服上的合格证和水洗标签

一是看合格证上的执行标准。执行标准为GB/T 14272—2021《羽绒服装》的产品，羽绒服的整体质量水平较执行2011版国标的产品，在羽绒品质、防钻绒性、羽绒的环保性能等方面会有显著提升。

二是看羽绒种类。目前羽绒服中羽绒填充物的种类有两种，鹅绒和鸭绒；鹅的养殖期一般较鸭长，以素食为主，鹅绒的气味通常要比鸭绒淡，且鹅的养殖数量大约为鸭养殖数量的15%，鹅绒的产量远低于鸭绒；相同绒子含量的羽绒，鹅绒价格通常是鸭绒价格的1.8倍，所以鹅绒一般用于中高档羽绒服装产品。

三是看绒子含量。目前市场上羽绒服常见的绒子含量为90%、80%和50%。绒子含量越高，羽绒手感越柔软，蓬松度通常越高，在同等条件下其保暖性越好。

四是看合格证或水洗标签上注明的充绒量。羽绒服的充绒量对羽绒服的保暖性有显著影响，充绒量100g及以下的羽绒服通常适用于0℃以上的温度穿着，充绒量140g左右的羽绒服通常适用于-5℃以上的温度穿着，充绒量180g左右的羽绒服通常适用于-10℃以上的温度穿着，充绒量200g左右的羽绒服通常适用于-20℃以上的温度穿着，另外，羽绒服的保暖性还与面料防风性、服装款式、长短等有关，具体需根据成衣保暖性测试结果确定羽绒服适合穿着的温度。

“二摸”——用手按、捏、揉、掂羽绒服

一是用手按压羽绒服。将羽绒服铺平，让其自然恢复三分钟，再用手按压羽绒服，随即将手松开，看羽绒服是否能很快回弹，恢复至初始的蓬松状态。按压羽绒服后回弹至初始状态的时间越短，说明所填充羽绒的蓬松度越高，其保暖性越好。

二是用手摸捏羽绒服表面。用手摸捏羽绒服，感受其柔软程度。绒子含量越高，羽绒的手感越柔软。绒子含量越低，羽毛含量越高，羽茎（俗称毛杆）带来的手感越粗糙。

三是用手揉。用双手搓揉羽绒的面料和绗缝线处，如有羽毛绒钻出，则羽绒服的防钻绒性不佳。

四是用手掂羽绒服重量。用手掂一掂羽绒服的重量，同时观察其体积大小。重量越轻，体积越大，表明羽绒服穿上后体感越轻便。

“三闻”——用鼻子闻羽绒服气味

用鼻子接近羽绒服深呼吸数次，看看是否能嗅到异味或臭味，无异味、无臭味者最佳。如有明显气味，则不宜选购。

(责编：鲁婧、高雷)

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