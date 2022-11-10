原标题：海航航空旗下金鹿公务精耕包机市场 助力民航客运服务完善

目前，社会各界对公务机的认知越来越来全面，其高效、灵活、便捷的出行本质获得广泛认可。今年以来，金鹿公务包机需求量明显上升，前10个月，公务包机小时数已超过去年全年5个百分点。

各大航空公司聚焦市场需求变化，深挖内部潜能、提升服务能力和服务品质，全力保障客运安全，市场呈现出许多新的特点。其中，公务机包机市场实现逆势增长，成为国内民航运输业中恢复较快、运行较好的细分领域。

以海航航空集团旗下金鹿公务航空有限公司（简称金鹿公务）为例，据金鹿公务相关负责人介绍，目前，社会各界对公务机的认知越来越来全面，其高效、灵活、便捷的出行本质获得广泛认可。公务包机“人数少”“点对点对接”等优势更为突出。今年以来，金鹿公务包机需求量明显上升，前10个月，公务包机小时数已超过去年全年5个百分点。

据悉，本月7日，金鹿公务新完成引进两架大型公务机，一架为波音BBJ超大型公务机、另一架是湾流G650ER大型公务机。金鹿公务机队整体规模稳居亚太地区首位，机型涵盖湾流、达索、庞巴迪、空客ACJ、波音BBJ等，可管理运营中国（B注册）、美国（N注册）、百慕大（VP-B注册）、开曼岛（VP-C注册）、阿鲁巴（P4注册）、圣马力诺（T7注册）、根西岛（2注册）等全球热门注册地的公务机，可为全球客户提供从飞机资产交易到托管引进一站式服务。

金鹿公务董事长吴重阳表示，面对当前民航运输市场形势，金鹿公务在辽宁方大集团的统一部署下，精耕包机服务市场，在维护存量市场的同时，努力开拓增量市场。不断地提升运行管理能力及综合服务保障能力，提供更高效、更便捷、更安全的公务机全产业链服务，积极引领亚太地区公务机机队结构向更高水平发展。

另据了解，金鹿公务高度重视飞行安全管理，是通过IS-BAO国际标准并获得ARGUS铂金认证的公司，屡获NBAA飞行安全大奖。旗下北京金鹿、上海金鹿和香港金鹿均通过了国际公务机运行标准（IS-BAO）三阶段资质的审核和认证，建立起我国最大FBO网络，其中，三亚FBO和海口FBO是国内最早通过公务航空地面服务国际标准（IS-BAH）二阶段资质审核和认证的机构。

据介绍，未来，金鹿公务将立足新发展阶段、贯彻新发展理念，不断通过产品革新、模式创新、结构优化等，推进公务机行业高质量发展，促进国际间投资消费，为构建新发展格局贡献自身力量。

(责编：曹淼、李源)

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