人民网北京11月10日电 （记者杜燕飞）“我们要加速推进百时美施贵宝‘中国2030战略’，让更多创新产品进入中国市场，更好更快地惠及患者。”第五届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，百时美施贵宝陈思渊做客人民网“人民会客厅——进博时刻”栏目访谈时说，进博会推动了创新成果在中国落地，也为外资企业提供了一个与本土伙伴加强合作的平台。以“手”护生命的守护为主题连续第四年参展的百时美施贵宝，将进一步加大在中国市场的投入，更好地满足患者需求。

“得益于进博会的溢出效应，以及加速审评审批政策等一系列的创新举措，百时美施贵宝的全球创新成果正在以‘加速度’的方式在中国落地。”陈思渊说，今年是百时美施贵宝进入中国的第40年。过去40年间，百时美施贵宝为中国患者带来了超过40款创新的治疗选择。在“健康中国2030”等国家规划陆续出台的背景下，百时美施贵宝在2020年推出了“中国2030”战略，对中国的医疗健康和创新做出了长期承诺，目标是至2025年加快引入全球近30款创新产品或适应症，同时确保与全球同步开展III期临床研究，并逐步同步参与到全球早期开发中。2026年至2030年，百时美施贵宝将加速引入更多全球创新成果，致力于在中国成为肿瘤学、血液学及免疫学等核心治疗领域的创新领导者。

“除了加速将全球创新成果加速引入中国，我们还将积极融入中国多层次医疗保障体系，从各个方面提升中国患者对这些创新药物的可及性。”陈思渊介绍，一方面，持续通过与临床专家、药物经济学家以及支付方的合作，将创新产品纳入国家医保药品目录；另一方面，百时美施贵宝积极在个人商保以及城市惠普型医疗保险（惠民保）领域开展创新探索，使之作为国家基本医保的补充。

进博会已成为中国与世界共享机遇、共同进步、共迎未来的重要桥梁。陈思渊说，在中国扩大开放、鼓励创新的发展政策下，进博会为百时美施贵宝提供了一个展示新产品、前沿研发管线以及与本土伙伴协作创新的全新机遇，也期待未来在相关政策推动下，让更多新药在中国获批上市，为患者提供治疗新选择。

(责编：鲁婧、高雷)

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