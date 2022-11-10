2022年“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示活动11月8日下午在浙江乌镇举办。

据悉，本次活动首次向社会公开征集实践案例，获得国际组织、互联网企业、技术社群、科研机构等各方主体的积极响应和广泛参与，共收集申报案例200余项，覆盖全球6大洲共100多个国家和地区。经专家评选，产生60个案例形成实践案例集，并进一步复评产生12个精品案例。

“SAP积极践行可持续发展战略，利用创新的数字技术，助力全球企业和机构向‘绿’而行，兼顾减碳与发展，为全球经济可持续发展提供新路径。”作为此次入选的跨国企业，SAP公司相关负责人柯睿安表示：“产业在经历前所未有的快速变化，企业需要快速应对。同时，可持续发展已成为企业策略的重中之重。SAP希望为一个更加绿色的世界作出贡献，而技术发挥着举足轻重的作用。植根中国30载，SAP将继续赋能众多中国企业加速数字化转型，实现业务和可持续发展目标。”据介绍，《SAP可持续数字创新方案引领全球绿色发展》荣列本届精品案例。

(责编：曹淼、李源)

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