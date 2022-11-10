人民网上海11月10日电 （记者唐小丽）一组组数字、一张张图片、一幕幕场景……中国的开放历程，在进博场馆徐徐展开。

第五届进博会新设“中国这十年——对外开放成就展”。人民网记者 翁奇羽摄

第五届进博会上，专门设立了“中国这十年——对外开放成就展”，总面积近3万平方米，设有3个专区，包括成就专区、省区市专区和展商变投资商专区，充分展示党的十八大以来我国对外开放取得的辉煌成就。

步入展厅，首先映入眼帘的是一组组数字：十年来，中国对外开放取得历史性成就——2012年至2021年，中国对世界经济增长的平均贡献度达38.6%，是推动世界经济增长的第一动力；中国社会消费品零售总额年均增长8.8%，成为全球第二大商品消费市场；中国制造业增加值占全球比重从22.3%提高到近29.8%，持续保持世界第一制造大国地位。

成就专区通过六个单元的展示，全方位、立体化呈现我国以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展、与世界合作共赢的时代画卷。

中国国家铁路集团有限公司展出的中老铁路、雅万高铁动车组，时尚的造型和炫酷的表达，生动展示了中国铁路服务高质量共建“一带一路”的丰硕成果，吸引大量观众前来打卡参观。

中国高铁吸引不少观众打卡参观。人民网记者 翁奇羽摄

“一带一路”捷报频传，是中国高水平对外开放的体现。中俄黑河—布拉戈维申斯克公路桥、中白工业园、中老铁路、雅万高铁……“一带一路”建设高质量推进，中国方案惠及世界。我国已与149个国家和32个国际组织签署了200多份共建“一带一路”的合作文件，建立90多个双边合作机制。

颇具特色的新疆展厅。人民网 顾海民摄

十年“新”路，共创“疆”来。新疆专区展厅以“擘画丝路发展新蓝图构筑对外开放新高地”为主题，充分展现新疆对外开放的全新历程，展示新征程上的谋篇布局，推动丝绸之路经济带核心区建设。“随着共建‘一带一路’深入推进，新疆是一个核心区、一个枢纽地带。”工作人员自豪介绍。

新疆生产建设兵团带来的特色产品。人民网 顾海民摄

离新疆展厅不远，就是新疆生产建设兵团展厅，这里摆满了从新疆带来的纯天然野生蜂蜜、葡萄干、奶贝等特色产品，吸引参观者频频驻足、采购。

黑龙江专区门头上方以两条动感流线为造型，仿佛两列飞驰行进的列车，寓意十年间黑龙江对外开放以升腾之势一路向前。工作人员说，黑龙江专区里还有一个小巧思，那就是展厅中心位置的实物展台区。从上方俯瞰，展台的造型正是黑龙江省版图，展区里按照“数字经济·新蓝海”“生物经济·新引擎”“冰雪经济·新标杆”“创意设计·新高地”四个板块展示了黑龙江四大经济成就，通过实物或模型展示了新技术、新产品、新业态、新模式。

黑龙江展厅。人民网 顾海民

省区市专区共有31个省区市、4个计划单列市和新疆生产建设兵团参展。通过对自贸试验区、国家级经开区、跨境电商综试区、进口贸易促进创新示范区和加工贸易产业园等“四区一园”的集中展示，展现十年来各地推进开放重大成果，宣传各地开放平台、优势产业、引资项目和招商政策环境等。

五年来，进博会的“溢出效应”不断显现，“展品变商品”持续提速扩容，“展商变投资商”也在超速换挡。

展商变投资商专区展台。人民网记者 王晓啸摄

“头回客变回头客，回头客变常驻客。”这是展商变投资商专区一家化妆品企业展板上的主标题。

展商变投资商专区展示了工业智造、健康医疗等领域成功投资和最佳实践案例，展现中国通过进博会等开放平台，吸引外企持续加码投资、让世界分享中国发展红利的坚定决心，以及外企对推动中国产业转型升级、促进中国经济社会发展的积极作用。

(责编：鲁婧、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经