人民网乌镇11月10日电 （记者王震）数字经济时代，做到心中有“数”，才能“实”干兴邦，要努力把握新时代新机遇，积极探索新技术新路径。

11月10日，2022年世界互联网大会乌镇峰会数字经济论坛在浙江乌镇举行。论坛上，人民网舆情数据中心主任、人民数据总经理郑光魁分享了关于大数据理论和实践探索的经验和思考。

人民网舆情数据中心主任、人民数据总经理郑光魁

郑光魁认为，数字经济时代，平台至关重要，同时也对监管提出了更高的挑战。监管部门要对经济发展做到“心中有数”，以便对经济发展的态势和监管措施做出清晰判断。

“要有针对性地找到数字化的解决方案，推动经济高质量发展。”郑光魁介绍，在乡村振兴方面，人民数据联合农业农村部大数据发展中心共同研发了农业农村大数据公共平台基座，助力实现农业农村的数据互联互通、资源共建共享。

对于数字经济的发展，郑光魁提出了四点思考：

一是深改革。近年来，全国不少地方在探索推进数据开放共享，但在原有的机构格局下，这种“打通”容易停留在表面。数字经济高速发展阶段，推进适应数字经济、数字中国、数字治理的深层次机构改革很有必要。

二是明数权。当前数据要素基础制度建设还面临一些挑战，需进一步加强数据要素基础制度建设。第一是在数据安全与价值变现、政府引导与市场资源配置之间把握好平衡。第二是解决数据确权推动形成完整的产业链闭环。第三是建立和完善公共数据、企业数据、个人数据的数据标准和分类分级制度。第四是政府、企业和社会多方协同，压实各方责任。

三是搭平台。为加快推动大中小企业融通创新发展，促进数字经济和实体经济深度融合，人民网今年推出了“828企业服务平台”，构建政府与企业、企业与企业之间融通合作的桥梁，为城市经济、县域经济数字化转型、特色产业集群培育筑渠引流，促进形成大中小企业融通创新生态。人民数据的各项专业服务也将搭载828企业服务平台，为各地政府、各类企业提供精准招商和产业数据服务。

四是享红利。数字时代应共享数据红利。人民数据于今年6月推出了中国首个个人信息保护与确权服务平台“人民数保”，实现数据精准确权、授权、流转及二次开发，将个人数据权利还归个人，让每个人都能享受到数字经济的红利。人民数据还计划在湖北宜昌推出我国首个数据银行，践行“还数于民”。

(责编：王震、高雷)

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