人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

郑光魁：把握新时代新机遇 探索新技术新路径

2022年11月10日14:26 | 来源：人民网
小字号

人民网乌镇11月10日电 （记者王震）数字经济时代，做到心中有“数”，才能“实”干兴邦，要努力把握新时代新机遇，积极探索新技术新路径。

11月10日，2022年世界互联网大会乌镇峰会数字经济论坛在浙江乌镇举行。论坛上，人民网舆情数据中心主任、人民数据总经理郑光魁分享了关于大数据理论和实践探索的经验和思考。

人民网舆情数据中心主任、人民数据总经理郑光魁

郑光魁认为，数字经济时代，平台至关重要，同时也对监管提出了更高的挑战。监管部门要对经济发展做到“心中有数”，以便对经济发展的态势和监管措施做出清晰判断。

“要有针对性地找到数字化的解决方案，推动经济高质量发展。”郑光魁介绍，在乡村振兴方面，人民数据联合农业农村部大数据发展中心共同研发了农业农村大数据公共平台基座，助力实现农业农村的数据互联互通、资源共建共享。

对于数字经济的发展，郑光魁提出了四点思考：

一是深改革。近年来，全国不少地方在探索推进数据开放共享，但在原有的机构格局下，这种“打通”容易停留在表面。数字经济高速发展阶段，推进适应数字经济、数字中国、数字治理的深层次机构改革很有必要。

二是明数权。当前数据要素基础制度建设还面临一些挑战，需进一步加强数据要素基础制度建设。第一是在数据安全与价值变现、政府引导与市场资源配置之间把握好平衡。第二是解决数据确权推动形成完整的产业链闭环。第三是建立和完善公共数据、企业数据、个人数据的数据标准和分类分级制度。第四是政府、企业和社会多方协同，压实各方责任。

三是搭平台。为加快推动大中小企业融通创新发展，促进数字经济和实体经济深度融合，人民网今年推出了“828企业服务平台”，构建政府与企业、企业与企业之间融通合作的桥梁，为城市经济、县域经济数字化转型、特色产业集群培育筑渠引流，促进形成大中小企业融通创新生态。人民数据的各项专业服务也将搭载828企业服务平台，为各地政府、各类企业提供精准招商和产业数据服务。

四是享红利。数字时代应共享数据红利。人民数据于今年6月推出了中国首个个人信息保护与确权服务平台“人民数保”，实现数据精准确权、授权、流转及二次开发，将个人数据权利还归个人，让每个人都能享受到数字经济的红利。人民数据还计划在湖北宜昌推出我国首个数据银行，践行“还数于民”。

(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
快闪看进博——让开放为全球发展带来新的光明前程
　　策划：冯华、杜海涛、章斐然、欧阳洁 文案：杨曦 记者：王珂、罗珊珊、葛孟超、喻思南、齐志明、杨彦帆、刘青、谷峰、马兰 制作：李佳.…
央行公布10月金融统计数据 M2余额同比增长11.8%
　　人民网北京11月10日电 （记者罗知之）人民银行今日公布的10月金融统计数据报告显示，10月末，广义货币（M2）余额261.29万亿元，同比增长11.8%。10月份人民币贷款增加6152亿元，受基数较高等因素影响，同比少增2110亿元。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部