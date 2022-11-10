人民网北京11月10日电 （记者罗知之）人民银行今日公布的10月金融统计数据报告显示，10月末，广义货币（M2）余额261.29万亿元，同比增长11.8%。10月份人民币贷款增加6152亿元，受基数较高等因素影响，同比少增2110亿元。

广义货币增长11.8%，狭义货币增长5.8%

10月末，广义货币（M2）余额261.29万亿元，同比增长11.8%，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高3.1个百分点；狭义货币（M1）余额66.21万亿元，同比增长5.8%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高3个百分点；流通中货币（M0）余额9.84万亿元，同比增长14.3%。当月净回笼现金255亿元。

10月末人民币贷款余额同比增长11.1%

10月末，本外币贷款余额217.04万亿元，同比增长10.5%。月末人民币贷款余额211.37万亿元，同比增长11.1%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和0.8个百分点。

10月份人民币贷款增加6152亿元，受基数较高等因素影响，同比少增2110亿元。分部门看，住户贷款减少180亿元，其中，短期贷款减少512亿元，中长期贷款增加332亿元；企（事）业单位贷款增加4626亿元，其中，短期贷款减少1843亿元，中长期贷款增加4623亿元，票据融资增加1905亿元；非银行业金融机构贷款增加1140亿元。1-10月，人民币贷款累计增加18.7万亿元，同比多增1.15万亿元。

10月末，外币贷款余额7895亿美元，同比下降17.3%。10月份外币贷款减少263亿美元，同比多减393亿美元。

10月末人民币存款余额同比增长10.8%

10月末，本外币存款余额261.02万亿元，同比增长10.4%。月末人民币存款余额254.82万亿元，同比增长10.8%，增速比上月末低0.5个百分点，比上年同期高1.7个百分点。

10月份人民币存款减少1844亿元，同比多减9493亿元。其中，住户存款减少5103亿元，非金融企业存款减少1.17万亿元，财政性存款增加1.14万亿元，非银行业金融机构存款增加2048亿元。

10月末，外币存款余额8641亿美元，同比下降14.8%。10月份外币存款减少207亿美元，同比多减417亿美元。

10月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.41%，质押式债券回购月加权平均利率为1.46%，同比均明显降低

10月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交127.95万亿元，日均成交7.11万亿元。其中，同业拆借日均成交6022亿元，现券日均成交1.09万亿元，质押式回购日均成交5.39万亿元。

10月份同业拆借加权平均利率为1.41%，与上月持平，比上年同期低0.63个百分点。质押式回购加权平均利率为1.46%，与上月持平，比上年同期低0.58个百分点。

10月份经常项下跨境人民币结算金额为8993亿元，直接投资跨境人民币结算金额为4863亿元

10月份，经常项下跨境人民币结算金额为8993亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为6960亿元、2033亿元；直接投资跨境人民币结算金额为4863亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为1634亿元、3229亿元。

(责编：罗知之、高雷)

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