人民网乌镇11月10日电 （记者王震）进入数字时代，数字经济迸发澎湃动能，成为推动经济增长的重要引擎。从3G、4G到5G，通信技术的持续创新与演进，助力着中国数字经济实现跨越式发展。

11月10日，2022年世界互联网大会乌镇峰会数字经济论坛在浙江乌镇举行。高通公司全球副总裁侯明娟表示，万物智能互联正在成为整个行业的一个愿景，期待与业界进行最广泛合作，在5G和人工智能时代创造更多机遇。

高通公司全球副总裁侯明娟在数字经济论坛上发表主题演讲。

侯明娟表示：“高通曾推动无线通信技术从第二代发展到今天的第五代，并将助力其继续向前演进，在人工智能、万物智能互联等方面不断发展。”

从第一代移动通信技术1G发展到目前的第五代移动通信技术5G，技术的迭代升级有一定的周期性，业内称之为“十年磨一G”。

“今年是5G牌照发布的第3年，而我们对5G研发的投入从十几年前就开始了。尽管如今5G的潜能还并未被完全发挥出来，但在业界已经有很多人在讨论关于第六代无线通信技术的发展机会。”在侯明娟看来，连接和计算依旧是数字化未来不可或缺的部分。

“万物智能互联是我们整个行业的一个愿景。大家都在为此而努力向前。”侯明娟希望，将来不论是在天上飞、地下跑、水里游的还是身上佩戴的各种设备都可以智能互联。

在汽车领域，智能互联正在给行业带来深刻变革，让车企成为科技公司，让汽车成为智能移动终端。目前，高通的汽车无线解决方案已在全球支持了超过2.5亿辆汽车。

为何从做智能手机芯片延伸到汽车芯片？侯明娟表示，在万物智能互联的愿景下，基于连接、计算和人工智能，高通公司在一个“统一的技术路线图”上，有很多不同领域的纵深拓展。“如今人们，尤其是年轻一代，都认为使用汽车的体验应该跟使用智能手机的体验类似，能够做到可触摸、可顺畅交互。此外，手机、笔记本电脑如何与我们日常所用的汽车进行联动，也是业界共同努力的方向，目前我们看到，已经有部分应用在汽车中实现了。”侯明娟说。

“汽车真的是下一个做连接技术的新机会。”侯明娟介绍，目前，高通汽车业务订单总估值已增长至300亿美元。自2020年起，骁龙座舱平台已经支持中国汽车品牌推出了超过50款车型，包括长城、理想、小鹏、蔚来等众多领先品牌。

谈及高通在中国市场的发展，侯明娟表示：“随着我们朋友圈的扩大，有更多不同类型的终端厂商也加入了合作，比如汽车厂商、新兴的机器人、无人机的厂商，他们极大地丰富了我们的产品组合。”

进入中国市场近30年时间，高通始终与整个行业界保持着密切的沟通合作，也在中国落地了很多的实体。在青岛、南京、重庆、杭州、南昌等城市，高通携手地方政府及合作伙伴建立联合创新中心。

侯明娟说：“当地政府提供了强力的支持，我们和很多伙伴一起合作，让这些最前沿的技术，包括培训、新产品的测试都可以在创新中心里得以实现。”

“‘智相连·万物生’是我们一直以来在全世界各地，特别是中国市场一以贯之的理念。我们一定是要在业界进行最广泛的合作，所以期待有机会能跟大家有更多深入的沟通，在5G和人工智能的时代开发更多的商业机会。”侯明娟说。

(责编：王震、高雷)

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