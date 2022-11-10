人民网记者 孙阳 车柯蒙 唐小丽

风从海上来，潮起黄浦江。开放的中国，再度奏响高水平开放的强音。

11月10日，第五届中国国际进口博览会在国家会展中心（上海）圆满落幕。本届进博会意向成交金额735.2亿美元，比上届增长3.9%，实现了成功、精彩、富有成效的预期目标。

这五年，中国国际进口博览会按照“办出水平、办出成效、越办越好”的总要求，连续成功举办，展会质量持续提高，国际影响更加广泛，已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。

这五年，中国成为全球第一贸易大国、第二大消费市场、第二大服务贸易大国，面对世界百年未有之大变局加速演进、经济全球化遭遇逆流的风险挑战，中国在着力推动高质量发展的进程中，更以开放之姿推动建设开放型世界经济。

站在进博会的平台，可以深刻感知中国推动高水平开放的务实实践；透过进博会的窗口，更可以清晰眺望“中国大市场成为世界大机遇”的光明前程。

开辟新窗口：服务新发展格局作用日益凸显

从首届578.3亿美元的累计意向成交额，到本届进博会高达735.2亿美元的累计意向成交额，历经五载的进博会，正加速吸引国际先进产品、技术和服务扎根中国。

“零碳进博 零塑办博”小程序吸引了众多观展者参与。人民网记者 唐小丽摄

——展示产品，更加深友谊。

五年“全勤”打卡进博，来自德国的品牌SYR汉斯希尔已经成为进博会的老朋友。五年来，汉斯希尔的展台从36平米扩展如今的180平米。在此期间，汉斯希尔接待了10余个省级交易团，并收获了合作伙伴。同时，也结识了韩国、泰国、新加坡、印尼等国家的客户，为亚太地区的业务发展建立了基础。

——推介技术，更推进融合。

“我们在氢能、煤气化、碳捕集利用等清洁能源转型方面，有着前沿、稳定的技术。”空气产品公司相关负责人表示，在今年的进博会上，公司带来了为配合中国市场减碳需求的氢基低碳和零碳解决方案，以全套沙盘模型的方式，展示了在气化、碳捕集利用封存、氢能及液氢等方面的技术，以及对这些技术进行创新组合后推出的解决方案。

——提供服务，更传递价值。

“ESG可持续发展、区域协调发展、数智重塑、数字产品与解决方案、未来人才……今年进博会期间，我们围绕五项重点战略投资，举行报告发布、合作签约仪式、圆桌论坛和演讲等一系列智库活动。”普华永道中国税务部主管合伙人黄佳表示，普华永道将以创新解决方案为中国合作伙伴提供专业服务，助力中国经济社会发展。

利用进博会平台，众多国外企业在更好融入中国广阔市场的同时，也为中国消费者提供了更优质的产品和服务，为中国消费市场的高质量发展注入新的动力，成为打通国内需求与国际供给、促进国内国际两个市场两种资源深度融合的重要途径。

搭建好平台：高水平开放汇聚创新发展动能

五年来，进博会持续深化国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用，已成为全球新品的首发地、前沿技术的首选地、创新服务的首推地。

阿里·法伊兹在第五届进博会上展示阿富汗手工地毯。人民网 顾海民摄

——国际采购更为广泛。

“进博会打开了阿富汗手工地毯的知名度。”第五届进博会上，来自阿富汗的阿里·法伊兹对人民网记者表示，通过进博会的影响力，他收获了2000多条地毯的订单。

不仅是阿里和他的手工地毯，巴基斯坦的喜马拉雅盐灯、秘鲁的羊驼玩偶、埃塞俄比亚的咖啡都在进博会打开了更为广阔的市场……

——投资促进更具规模。

11月5日，国家能源集团与来自蒙古、俄罗斯、德国、美国等18个国家和地区的40家企业进行签约，进口优质煤炭、高端装备、关键材料备件，总金额达25亿美元。“五年来，我们采购品类和金额一届比一届多，合作成果日益丰富。”国家能源集团副总经理王树民表示。

进博会期间，中央部委、地方政府和国际组织等共举办98场配套现场活动，展中贸易投资对接会累计达成合作意向293项，意向签约总金额超59亿美元。

——人文交流更加深入。

本届进博会上，身穿民族服装的工作人员在广西老字号非遗馆里做起了直播，向网友推荐当地非遗工艺品；另一边，NBA的展台上的三分球大赛热闹非凡，“我们希望以篮球为平台，传递友谊、联结文化，传播正能量。”NBA市场与传播部经理闫晓羽表示。

今年进博会，人文交流活动总展示面积增至3.2万平方米，为历届之最。意大利、香港特别行政区和30个省区市组织715家机构参与展示，参展单位数量较上届增长16%。

——开放合作更趋多元。

作为第五届进博会配套活动，中欧企业家大会吸引了来自中国和欧洲地区近200家企业出席。中外嘉宾围绕扩大开放合作、深化中欧经贸往来、推动中欧低碳和数字化转型合作等话题开展交流。多位嘉宾表示，活动有利于中欧企业间开展机制化对话交流与合作，增进彼此了解，达成务实合作，助力中欧经贸关系提质升级。

进博会期间，“RCEP与更高水平开放”高层论坛围绕今年生效的RCEP协定、区域经济一体化和更高水平开放等重要议题，邀请政商学研各界嘉宾参与讨论，为构建开放型世界经济贡献智慧。《世界开放报告2022》发布暨国际研讨会公布最新世界开放指数，深度挖掘开放规律，打造世界开放领域的“风向标”和“晴雨表”。

共享大机遇：以全球共享凝聚开放合作共识

第五届进博会是党的二十大后我国举办的首场重大国际展会。六天的时间里，开放合作的思想火花在虹桥论坛碰撞，全球领先的技术理念在展会亮相，各国企业共享进博新机遇、共享开放大市场。

虹桥国际经济论坛现场。人民网记者 翁奇羽摄

——加深合作，扎根中国市场。

本届进博会共有145个国家、地区和国际组织参展。来自127个国家和地区的2800多家企业参加企业商业展；展示438项代表性首发新产品、新技术、新服务，超过上届水平。首次搭建的数字进博平台吸引368家技术装备企业线上参展……

“参加进博会，让我们深切体会到中国市场的活力与潜力。五年来，赛诺菲疫苗在馆内展示的创新预防手段和健康领域的新思考，在进博馆外正在加速落地。”赛诺菲疫苗大中华区负责人张和平表示，未来将秉承根植中国的愿景，持续加大对中国的投入。

“进博会已成为全球创新产品和前沿科技的首发高地与聚集地，第五届进博会的如期召开，向世界释放更多‘中国机遇’，也更加坚定了罗氏在中国长期投入和深耕发展的信心与承诺。”罗氏制药相关负责人边欣表示。

——凝聚共识，共享世界机遇。

第五届进博会期间，24场虹桥论坛活动共有385位嘉宾线上线下致辞或参与研讨。其中，新增联合国工发组织、联合国人口基金、联合国全球契约组织、联合国减灾办、国际贸易中心、世界知识产权组织等6个国际组织主办分论坛，邀请更多国际嘉宾参与。

博鳌亚洲论坛副理事长周小川表示，世界共同开放亟须各国协同行动，凝聚开放合作的国际共识。全球性问题必须全球解决，亟须各国扩大开放合作，既做大蛋糕又分好蛋糕，推动互利共赢。

“我们知道‘一人难挑千斤担’，只有通过积极的合作、共同的努力，才能为世界带来积极的影响。”乐高集团首席执行官及总裁倪志伟表示。

在第五届进博会闭幕新闻通气会上，这样一个细节值得关注，中国国际进口博览局副局长孙成海介绍：目前，第六届进博会企业展招展工作已全面启动，企业签约报名展览面积超过10万平方米。

第五届进博会的闭幕，更是新一轮深化合作、凝聚共识的开始，中国开放的信心愈发坚定、开放的大门必将越开越大。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经