本报记者 李 婕

物价水平直接影响百姓生活感受，也是宏观经济运行的重要指标。国家统计局11月9日发布的数据显示，10月，居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.1%，同比上涨2.1%；工业生产者出厂价格指数（PPI）环比上涨0.2%，同比下降1.3%。今年以来，中国做好重要民生商品和能源保供稳价工作，物价保持平稳运行。

消费价格涨幅有所回落

“10月份，受节后消费需求回落、去年同期对比基数走高等因素影响，CPI涨幅有所回落。”国家统计局城市司首席统计师董莉娟说。从环比看，CPI上涨0.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点；从同比看，CPI上涨2.1%，涨幅比上月回落0.7个百分点。

食品在CPI“篮子”中占到较高权重。董莉娟介绍，食品中，果蔬及水产品大量上市，加之节后消费需求有所回落，鲜菜、鲜果和水产品价格均由涨转降，分别环比下降4.5%、1.6%和2.3%；受生猪生产周期、短期压栏惜售和猪肉消费旺季等因素影响，猪肉价格环比上涨9.4%，涨幅比上月扩大4.0个百分点。

非食品中，工业消费品价格继续持平。其中，国际油价变动影响国内汽油和柴油价格分别环比下降1.2%和1.3%；秋冬装上市，服装价格环比上涨0.3%。服务价格由上月下降0.1%转为持平。

据测算，在10月份2.1%的CPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.1个百分点，新涨价影响约为2.0个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月相同。

部分行业需求增加

10月份，部分行业需求有所增加，全国PPI环比小幅上涨，但受去年同期对比基数较高影响，同比由涨转降。

从环比看，PPI由上月下降0.1%转为上涨0.2%。生产资料价格由下降0.2%转为上涨0.1%；生活资料价格上涨0.5%，涨幅扩大0.4个百分点。PPI环比由负转正，也被视为下游产业正在企稳回升的一个重要迹象。

分行业来说，冬季储煤需求提升，煤炭开采和洗选业价格上涨3.0%，涨幅扩大2.5个百分点；受水泥价格上涨影响，非金属矿物制品业价格上涨0.6%。另外，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降0.4%，降幅收窄1.3个百分点；农副食品加工业价格上涨1.4%，计算机通信和其他电子设备制造业价格上涨0.9%，涨幅均有所扩大。

“从同比看，PPI由上月上涨0.9%转为下降1.3%，主要受去年同期对比基数较高影响。”董莉娟说。据测算，在10月份1.3%的PPI同比降幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-1.2个百分点，新涨价影响约为-0.1个百分点。

不少市场机构和专家认为，当前中国物价形势整体稳定，与国际通胀高居不下形成鲜明对比，将继续为国内货币政策“以我为主”提供重要支撑。

四季度物价有望保持稳定

物价运行在合理区间，也得益于各项保供稳价工作的稳步推进。投放今年第七批中央储备猪肉；加强生活必需品市场监测预警、强化生产调度；确保粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品供应……系列举措正全力守护百姓“菜篮子”。

以生猪供应来说，来自农业农村部的信息显示，当前生猪基础产能稳固，能繁母猪存栏量、生猪存栏量、新生仔猪量均连续5个月以上回升，预计今后几个月生猪上市量将稳定增加，保障元旦、春节期间猪肉市场供应有坚实的基础。

近期，宏观政策继续加大实施力度，着力稳物价。10月26日召开的国务院常务会议指出，“要通过抓落实持续释放政策效应，稳就业稳物价，努力推动四季度经济好于三季度，保持经济运行在合理区间。”

展望未来，多方认为四季度物价有望继续保持稳定。从食品看，中国粮食产量连续7年稳定在1.3万亿斤以上，生猪产能逐步回升；从工业品看，中国工业体系完整，工业生产有望保持量足价稳。《南华早报》引用凯投宏观经济学家的观点认为，未来几个季度，按照全球标准，中国的通胀将保持在较低水平。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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