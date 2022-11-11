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斑马App修佳明：以数字融合驱动内容创新 助力儿童全面成长

记者 王仁宏
2022年11月11日18:41 | 来源：人民网
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“在数字驱动下，互联网技术应致力于培养孩子整体的能力，为他们提供一个体系化的、综合性的解决方案，助力未来儿童全面成长，让孩子在求知和成长的道路上，成为有热情的、有方法的、有见识的、有关怀的探索者和求知者。”斑马儿童研究院院长修佳明在乌镇接受采访时表示。

在2022世界互联网大会乌镇峰会“新产品技术发布会”上，斑马App发布了少儿3D互动百科数字内容“斑马百科”。从孩子本身需求出发，“斑马百科”通过将专业科普知识内容、电影级3D动画制作及创新科技相融合，充分激发孩子内在求知欲，带领孩子们观察、提问、探索、反思，逐渐摸索出一条科学求知路径，形成对世界万物正确而深刻的认识。

修佳明认为，高品质的3D数字内容是培养儿童求知欲的关键。据介绍，为提升知识呈现效果，进一步打造沉浸式、专业化的感官体验，斑马百科汇集了100多名专业视效人员，对呈现细节进行反复审校打磨，目前累计研发制作时长超6万小时，输出动画数量达30万张以上。

此外，斑马整体围绕儿童全方位能力发展，以线上线下相结合的方式进行产品研发与内容拓展，除了儿童数字内容斑马App外，斑马在玩教具、童书、早教等各个领域融合技术优势，持续推出创新性儿童产品。

在“互联网之光”博览会网络安全创新能力与个人信息保护展区，斑马首次对外展示科技助力儿童发展科普成果，吸引了众多观众驻足参观。据工作人员介绍，2021年以来，斑马App持续深入参与全国儿童反诈宣传项目中，发挥大数据、人工智能、专业教研、精良动画制作等优势，将反诈理念、儿童信息安全知识融入产品，面向广大家长和孩子科普。

修佳明表示，在数字经济的新机遇下，斑马App始终坚持将内容研发和技术优势与数字内容发展相结合，持续做优、做强数字内容产品。“我们会继续依靠既有资源，在服务用户需求的基础上，攻关数字内容发展方面的普遍难题。持续在数字内容领域进行探索与创新，帮助儿童构建新时代百科认知体系。” 

采访：王仁宏

摄像：陈陆洵

剪辑：李 佳

包装：严川吉雨

(责编：罗知之、高雷)
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