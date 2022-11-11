人民网北京11月11日电 （记者李栋）11日上午，2022全球创见者大会在云南昆明召开。金蝶董事会主席兼CEO徐少春表示，数字化转型正成为推动高韧性企业高增长的核心驱动力。

徐少春在《高韧性企业数字化转型的七大发现》的主题分享中介绍，通过调研4700多家上市企业，在2020年至2022年上半年期间，有700多家高韧性企业的营业收入增长率和扣非净利润增长率均大于整体企业。在新冠肺炎疫情的不利影响下，从中总结出来一个共同的特征，就是数字化转型是推动企业高韧性企业高增长的核心驱动力。

金蝶董事会主席兼CEO徐少春。（受访者供图）

徐少春介绍，在通过深入调研其中的57家企业后，企业数字化转型发展过程中的七大发现。一是数字化转型正在从“数字化”向“数治化”转变；二是通过数字化的运营创新和商业模式创新，双轮驱动高韧性成长；三是高韧性企业普遍设立CDO和CIO，但数字人才仍然面临短缺；四是高韧性企业正在构建混合式IT组织；五是高韧性企业普遍制定了数字战略与蓝图，但IT投入仍普遍较低；六是数字化能力正成为高韧性企业的核心竞争力，但仍普遍较弱；七是高韧性企业普遍构建了数字化转型的文化，且在内部取得了广泛共识。

徐少春表示，有效地组合应用数字文化、数字战略、数字组织、数字人才、数字能力等要素成为高韧性企业的关键。其中，在这五个要素当中数字文化显得最为关键。

“经过进一步的研究发现，数字化转型更需要一把手具有量子思维，即把创新思维和联想思维整合起来的思维模式。数字化转型最关键因素就是数字文化，而数据转型领导者引领数字文化就是量子思维精彩呈现。”徐少春说。

(责编：罗知之、高雷)

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