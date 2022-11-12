本报天津11月11日电 （记者武少民）记者近日从天津市金融局获悉，天津市稳妥推进数字人民币试点，目前已经实现16大类应用场景全覆盖。自人民银行4月2日正式对外公布天津被纳入国家第三批数字人民币试点城市以来，截至10月2日，全市数字人民币累计交易430.5万笔、5.25亿元。

试点以来，天津持续扩大数字人民币应用场景：天津市民乘坐地铁、公交可用数字人民币进行支付，部分区域的公用事业综合用能缴费场景落地，区域内居民可通过数字人民币方式一次性缴纳完水、气、热、再生水等综合用能费用；众多学校已开通数字人民币收款功能；重点医疗机构开通数字人民币对公钱包；在税收、涉农等领域也不断加大应用力度……

天津多维度构建数字人民币消费生态矩阵，从重点商圈、商业街、商业综合体着手改造收款体系，增加数字人民币支付受理功能，搭建数字人民币支付场景，并结合商贸资源开展多种形式的主题推广活动，让更多企业、商户和市民体验到数字人民币的安全、高效和便利。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经