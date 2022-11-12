广州海关：

近年来，随着人们生活水平的提高，养殖观赏鱼等水生动物的人越来越多，市场需求不断增长。近期，我公司想在观赏水生动物领域作一些尝试，计划从国外进口一批观赏水生动物。请问应当办理什么手续？海关有哪些监管规定？

广州某进出口企业 孟女士

孟女士：

您好！水生动物指人工养殖或者天然水域捕捞的活的鱼类、软体类、甲壳类、水母类、棘皮类、头索类、两栖类动物，包括其繁殖用的精液、受精卵。按用途可分为食用水生动物、种用和养殖水生动物、观赏水生动物，例如家庭常见的金鱼、热带鱼等都属于观赏水生动物。

进境观赏鱼虽美，却有可能携带动物疫病。因此，做好进境检疫监管工作格外重要。

观赏水生动物入境程序

（一）指定隔离检疫场使用申请。

企业计划进境观赏水生动物的，应使用指定观赏水生动物隔离场，并向隔离场所在地海关提交《中华人民共和国进出境动物隔离检疫场使用申请表》、隔离场整体平面图及显示隔离场主要设施和环境的照片或者视频资料、观赏水生动物从入境口岸运输至隔离场的运输计划和路线等材料。需要注意的是，当隔离场的使用人与所有人不一致时，隔离场使用人还须提供与所有人签订的隔离场使用协议。

上述材料经海关审核合格的，海关将签发《隔离场使用证》。

（二）进境动物检疫审批。

申请检疫审批前，企业应先明确申请产品在我国《已准入水生动物国家或地区及品种名单》内（查询网站路径：海关总署官网—动植物检疫司—企业信息—活动物类—水生动物）。

进境观赏水生动物收货人或者其代理人应当办理检疫许可证。申请材料包含：非企业法人申请单位的法人资格证明文件和进境动物指定隔离场使用证。同时，进境观赏水生动物自输出国家或者地区出境后中转第三方国家或者地区进境的，收货人或者其代理人办理检疫许可证时，还应当提供运输路线及在第三方国家或者地区中转处理情况，包括是否离开海关监管区、更换运输工具、拆换包装以及进入第三方国家或者地区水体环境等。

申请单位登录“互联网+海关”一体化网上办事平台http：//online.customs.gov.cn的“过境动物、进境特定动植物及其产品检疫审批”模块向海关提交上述材料。

今年8月1日起，《外来入侵物种管理办法》正式施行，规定因品种培育等特殊需要引进水产种苗等外来物种的，应当依据审批权限向省级以上人民政府农业农村、林业草原主管部门和海关办理进口审批和检疫审批。

海关的监管措施

为防止进境观赏水生动物疫病传入，防范外来物种入侵，保护渔业生产、人体健康和生态环境安全，海关依据《进出境动植物检疫法》《外来入侵物种管理办法》等法律法规，对进境观赏水生动物实施严密的检验检疫监管措施：

一是进境观赏水生动物首先要在口岸海关进行检疫，包括单证审核、防疫消毒、现场查验等环节。对发现外来入侵物种以及经评估为具有入侵风险的物种，海关将依法进行处置。

二是进境观赏水生动物要在隔离检疫场进行至少14天的隔离检疫，经隔离检疫合格后才能予以放行。现场检疫不合格的，作退回、销毁处理。隔离检疫期间检出不合格的或病死动物，做销毁处理。

此外，还需特别提醒的是：引进外来物种观赏鱼时，引进单位应采取安全可靠的措施，防止其逃逸、扩散至野外。对于发生逃逸扩散等情况的，引进单位应当及时采取清除、捕回或其他补救措施，并及时向审批部门及所在地县级人民政府农业农村或林业草原主管部门报告。

（广州海关动植物检疫处副处长王春霞 动物检疫二科副科长陈俊全）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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