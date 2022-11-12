本报记者 常 钦

“小脐橙变成了致富果！”看着满山挂果的脐橙树，江西省赣州市赣县区黄屋村脱贫户朱陈琼满面笑容，“38亩脐橙线上卖全国，腰包还能接着鼓！”

河南省夏邑县曹集乡曹西村帮扶车间里，中国结、喜庆袋等工艺品从乡亲们手中生产出来。“有了一技之长，又能在家门口打工，日子越来越红火。”脱贫户靳曼曼说。

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“我们坚持精准扶贫、尽锐出战，打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战，全国八百三十二个贫困县全部摘帽，近一亿农村贫困人口实现脱贫，九百六十多万贫困人口实现易地搬迁，历史性地解决了绝对贫困问题，为全球减贫事业作出了重大贡献。”

广大干部群众表示，党的二十大报告对全面推进乡村振兴做出重大部署，要全面贯彻落实党的二十大精神，接续奋斗，扎实巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，让脱贫群众生活更上一层楼。

强产业、促就业，脱贫群众生活芝麻开花节节高

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道。巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。”

脱贫攻坚成果巩固的重要标志是脱贫人口的持续增收。各地区各部门强化产业帮扶和稳岗就业，多措并举促进脱贫人口增收。2021年，全国脱贫人口人均纯收入达到12550元，比上年增加1810元、增长16.9%。今年上半年，脱贫县农村居民人均可支配收入增速继续高于全国平均水平。

脱贫产业提档升级，乡亲们“钱袋子”鼓起来。

如今，云南省贡山独龙族怒族自治县其达村乡亲们的日子，就像红彤彤的草果一样红火。“今年又是个大丰收，小草果变成金果果。”村民余学明说，以前溜索“溜”到江对面收草果，现在公路修到家门口，收购商“闻香而来”。村里成立合作社，草果产业抱团发展，草果种植面积超过1.5万亩，收入500多万元。

发展产业是巩固拓展脱贫攻坚成果的治本之策。昔日贫困山乡特色产业实现跨越式发展。每个脱贫县都形成了2至3个特色主导产业，去年我国脱贫地区特色主导产业产值超过1.5万亿元，脱贫人口人均实现产业增收2200元以上。今年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业的比重将达到55%以上，重点支持联农带农富农产业发展。

就业“饭碗”端得稳，干活有劲头、生活有奔头。

“家门口有活干，挣钱顾家两不误。”说起在村里上班，四川省巴中市巴州区大和乡界牌村脱贫户闫书兰，经过技术培训，变成村里工厂生产线的产品把关员，看到自己制作的红豆腐卖到全国各地，她总有使不完的劲儿。

“一技在手，挣钱有门路。”甘肃省康乐县魏家寨村青年瓦建文，参加中建技能人才培训班，取得了电工证，乘坐上岗“直通车”来到中建二局所属工地务工。“在工地每个月能拿到7000多元，搁以前真是不敢想！”

多措并举稳“饭碗”，促进脱贫群众就业增收。有劳动力的搬迁家庭基本实现至少1人就业，就业帮扶车间数量和吸纳脱贫人口数量逐步回稳向好……截至8月底，全国脱贫人口务工规模3257.7万人，已超额完成年度目标任务。

强帮扶、促发展，脱贫地区续写乡村振兴新篇章

做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，工作不留空档，政策不留空白。中央明确设立5年过渡期，保持主要帮扶政策总体稳定。防止返贫动态监测帮扶机制全面建立，确定160个国家乡村振兴重点帮扶县并继续倾斜支持……一系列有力举措持续帮扶脱贫群众，脱贫成效更可持续，守住了不发生规模性返贫的底线。广大脱贫地区干部群众用脱贫攻坚的“金钥匙”，开启乡村振兴的“致富门”。

织密防贫网，精准防返贫。

“防贫网织得密，好政策跟得紧，让我们一家顺利渡过难关！”广西南宁市武鸣区宁武镇东王村村民王思说，儿子一场大病给家里带来大额支出，防贫警报拉响后，治疗费报销、临时救助金、防贫保障金等接踵而至，让全家生活又有了希望。

健全机制防返贫。各地建立了防止返贫动态监测和帮扶机制，早发现、早干预、早帮扶，持续巩固脱贫攻坚成果。截至8月底，超过65%的监测对象已消除返贫风险，其余均落实了帮扶措施。

强帮扶，政策优化更给力。

8月30日，2022年“津陇共振兴”合作交流洽谈大会开幕，现场签约项目76个，签约合作金额111.9亿元。为巩固东西扶贫协作成果，天津把50%以上财政援助资金用于支持甘肃特色产业发展，津甘共建产业园区45个，新增引导落地投产企业183家，吸纳农村劳动力就业1.42万人。

帮扶力度持续加大。东西部协作“一对多、多对一”优化为原则上“一对一”的省际长期固定结对关系。今年上半年，东部省（市）实际投入财政援助资金220亿元，互派干部2448人、专业技术人员8520人，引导1127家企业投资、实际到位投资额342.3亿元。

抓衔接。出台33项衔接政策，160个国家乡村振兴重点帮扶县选派科技特派团以“一县一团”方式集中支持。接过脱贫接力棒，巩固成果加油干。坚持和完善驻村第一书记和工作队等制度，截至2021年底，全国18.6万名驻村第一书记、56.3万名工作队员全部选派到位，常态化驻村工作机制不断健全。

促发展。从卫星上拍下的照片见证变化：脱贫地区集中的“胡焕庸线”以西区域，“夜光面积”持续增加。这背后是脱贫地区基础设施不断改善。放眼山乡大地，“四好农村路”不断延伸，人居环境整治提升，发展短板补起来，人才、资金等要素汇聚，发展步伐加快，人气旺起来……乡村全面振兴的壮美画卷，在广大脱贫地区铺展开来。

按照党的二十大擘画的宏伟蓝图，全力推动农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽，在中国式现代化道路上，脱贫群众的日子必将越来越好。

《 人民日报 》（ 2022年11月12日 01 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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