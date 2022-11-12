本报北京11月11日电 （记者杨昊）全国工商联日前在京发布2022年度万家民营企业评营商环境主要调查结论。今年是全国工商联连续第四年发布营商环境评价结果，连续4年的调查结果显示，民营企业对营商环境改善的满意度持续增强。

据悉，今年共有8.9万余家大中小微民营企业参与调查。调查结果显示，2019年至2022年，评价总得分实现不同幅度的逐年环比提升；要素、政务、市场、法治、创新“五大环境”得分均明显上升。其中，法治环境得分连续3年居首。

调查结果显示，法治化营商环境建设稳步推进，企业对公检法司机关的满意度均比较高；政务服务改革成效显著，企业对线上办事便利度及效率、政府工作人员服务态度及业务能力的满意度评价较高；公共要素配置持续优化，保供稳价政策获得感较强，企业对水电气网保障及成本的满意度较高；市场监管规范化程度不断提升，市场环境改善得到认可；创新支持政策效应日益显现，鼓励创新氛围日趋浓厚，企业对财税支持政策、专精特新企业扶持政策落实效果的满意度较高。

《 人民日报 》（ 2022年11月12日 05 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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