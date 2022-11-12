记者魏玉坤、申铖、王雨萧、孙奕

从最新经济数据看，前三季度，中西部地区经济不断巩固发展势头，多个省份地区生产总值增速跑赢全国经济增速，呈现恢复向好态势。

立足传统优势 筑牢发展基础

天刚蒙蒙亮，山西焦煤集团山煤国际凌志达煤业的夜班矿工完成8个多小时的采煤工作后陆续升井。“集团合理组织生产，加快释放先进产能，同时持续优化采掘衔接，提升生产效率。”山西焦煤集团董事长赵建泽说。

山西是国家重要的煤炭供应保障基地。前三季度，全省全社会原煤产量97791万吨，增产9301万吨；地区生产总值同比增长5.3%，领跑全国。

依托丰富的矿产资源等优势，甘肃前三季度采矿业增加值同比增长12.6%，制造业增长4%；地区生产总值同比增长4.1%，保持稳中有进、稳步提质的发展态势。

地处亚欧腹地，新疆充分发挥区位优势，积极推进丝绸之路经济带核心区建设，前三季度进出口总额同比增长55.6%，高于全国45.7个百分点，拉动全区经济平稳运行。

在挖掘传统优势资源外，中西部地区高效统筹疫情防控和经济社会发展，积极塑造发展新优势，培育新的经济增长点，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

毛乌素沙地边缘，一排排已建成的光伏板纵横交错，不远处的土地上，运输车辆来回穿梭，挖掘机不停挥臂作业。这是国家能源集团宁夏电力宁东复合光伏项目建设现场。作为我国开工建设的首批大型风电光伏基地项目之一，该工程总装机容量为200万千瓦，计划在2023年全容量投产。

在建设我国重要的火电基地和首个新能源综合示范区过程中，宁夏因地制宜推进能源清洁低碳发展，挖掘能源产业发展新空间，为经济平稳运行提供支撑。前三季度，全区生产总值同比增长4.9%，保持稳中有进发展态势。

“中部地区具有庞大的市场规模和较为成熟的产业基础，西部地区能源矿产资源丰富、交通网络通达性不断增强。今年以来，中西部地区充分挖掘各自要素禀赋优势，积极培育壮大现代产业集群，基础设施及配套投资加速落地，工业经济的支撑作用逐步显现。”国务院发展研究中心研究员龙海波说。

激活创新动能 释放发展活力

漫步在安徽省合肥市高新区云飞路，短短几百米的道路两侧，密布着20多家知名量子科技企业。“政府为我们提供政策和资金支持，集聚产业链上下游企业进驻，加速推动量子科技产业化进度。”科大国盾量子技术股份有限公司项目总监周雷说。

如今的合肥，平均每天诞生国家高新技术企业4家，每周新增专精特新“小巨人”企业1.5户，每月新增上市企业1户……高科技产业已经成为激活这座城市发展的新“动力源”。

紧紧抓住创新这一“牛鼻子”，安徽省前三季度新产业较快增长，规模以上研发与设计服务、电子商务支持服务、商务服务、科技成果转化服务营业收入分别增长48.3%、31.4%、26.5%和21.7%。

立足国内国际双循环，山城重庆在融入新发展格局中释放发展活力。

重庆团结村中心站，铁轨交错，班列轰鸣，一列列西部陆海新通道班列驶出站台，经广西、云南等沿海、沿边口岸，通达东盟等区域的国家和地区。前三季度，重庆经西部陆海新通道运输货物超10万标箱，同比增长29%。

“今年以来，陆海新通道实现首发班列30余趟，拓展出重庆、宁夏、甘肃、湖南等地与老挝、越南、缅甸、马来西亚等东盟国家间的多条物流新线路。”西部陆海新通道物流和运营组织中心主任刘玮说。

放眼全国，越来越多中西部地区创新发展思路，激活发展动能——

湖北优化创业创新环境，多项人才指标跃居全国前列；湖南组织重大技术装备研发攻关，加快筹建工程机械装备国家制造业创新中心，前三季度数字程控交换机、工业机器人产量同比分别增长2.4倍、57.5%；陕西加快构建现代产业体系，前三季度高技术制造业、装备制造业增加值较快增长……

“在国家政策支持下，中西部地区正深入推进供给侧结构性改革，加快区域间产业转移，持续优化营商环境，着力构建高水平开放新格局，在高质量发展道路上奋发有为。”龙海波说。

抢抓时间窗口 巩固向好态势

当前是拓展回稳向上态势的关键窗口期。中西部地区贯彻落实党的二十大精神，高效统筹疫情防控和经济社会发展，狠抓相关政策落实见效，充分激活政策效能，乘势而上、攻坚克难，为全年争取最好结果夯实基础。

河南强调，抢抓四季度关键期，推动各地在谋项目加快成熟、前期项目加快落地；贵州制定四季度在建投资项目推进计划，形成项目清单，逐个项目明确月度投资计划、责任主体、问题台账等，按月开展调度……

“市场主体是国民经济的根基所在。”中国社科院副院长高培勇说，高质量发展必须更加关注市场主体，紧盯市场主体精准实施各项政策。

“不久前，我们又收到了一笔缓税‘红包’，达163万元，为公司增添了稳产能拓市场的底气。”安徽铜陵正豪科技有限公司财务负责人纪沿海说。

进一步延长制造业缓税补缴期限；对制造业新增增值税留抵税额即申即退；实施支持企业创新的阶段性减税政策……安徽、湖南等多地税务部门升级信息系统，积极利用税收大数据，便利企业享受政策红利。

“党的二十大报告提出加快建设西部陆海新通道，重庆将从深度融入共建‘一带一路’、探索体制规则创新、优化物流运营组织模式、拓展国际合作空间等方面入手，大力推动西部陆海新通道建设走深走实。”重庆市政府口岸和物流办公室主任巴川江说。

实体兴则经济旺，要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。“晋中正在大力实施年制备100万吨绿色甲醇、年产10万台甲醇汽车、建设1000座甲醇加注站、年产5万台甲醇增程重卡工程，着力构建千亿级甲醇经济新生态，形成新的经济增长点。”山西省晋中市委书记吴俊清说。

(责编：申佳平、陈键)

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