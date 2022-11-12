记者彭韵佳、沐铁城

据国家医保局消息，2022年9月，全国86.9%的统筹地区（344个）已启动高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗等5种门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算工作，门诊费用跨省直接结算覆盖范围进一步扩大。

在福建省三明市沙县区总医院便民门诊窗口，群众在咨询特殊病种报销情况（2022年1月14日摄）。新华社发（许琰 摄）

截至2022年9月底，全国门诊费用跨省直接结算联网定点医疗机构7.61万家，定点零售药店21.02万家。2022年1至9月，全国门诊费用跨省直接结算2062.68万人次，涉及医疗费用49.67亿元，基金支付29.65亿元。

此外，住院费用跨省直接结算运行稳定。截至2022年9月底，全国住院费用跨省直接结算联网定点医疗机构数量为6.1万家。2022年1至9月，全国住院费用跨省直接结算423.8万人次，涉及医疗费用952.28亿元，基金支付561.16亿元。

据介绍，为了方便参保人跨省异地就医直接结算5种门诊慢特病相关治疗费用，国家医保服务平台App新增跨省门诊慢特病告知书等查询功能。参保人可下载国家医保服务平台App，点击“异地备案”栏目，通过“异地就医更多查询”子栏目中“门慢特告知书”“门慢特资格”查询功能，了解自身具有的门诊慢特病认定资格和参保地门诊慢特病相关费用跨省直接结算政策、流程等内容。

目前，5种门诊慢特病相关治疗费用跨省异地就医直接结算尚在试点阶段，如果在结算过程中遇到问题，参保人可咨询参保地经办服务热线。

(责编：申佳平、陈键)

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