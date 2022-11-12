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COP14边会通过寒地湿地生态系统功能保护与修复倡议书

2022年11月12日08:46 | 来源：中国新闻网
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《湿地公约》第14届缔约方大会(COP14)边会“寒地湿地生态系统功能保护与修复国际研讨会”于10日通过线下线上相结合的方式举办。会议通过并发布了“寒地湿地生态系统功能保护与修复倡议书”。

上述倡议书呼吁相关专家学者及保护管理部门高度重视湿地科学恢复和合理利用，并在保护与修复，促进寒地湿地生态系统健康与可持续发展等方面提出相关建议。

会议由联合国教科文组织国际自然与文化遗产空间技术中心(HIST)、黑龙江省湿地生物多样性学会、黑龙江省林学会主办，由黑龙江省科学院、黑龙江省林业科学院和HIST哈尔滨分中心承办。会议共吸引来自中、美、俄、英等5个国家和6个国际组织的近200名代表参会。

《湿地公约》秘书处科学与政策部主任Jerker Tamelander，HIST副主任陈富龙、黑龙江省科学院院长刘春燕、黑龙江省林业科学院院长、国际湿地科学家学会中国分会副主席倪红伟出席会议并致辞。

中、俄、英等科研院所和世界自然保护联盟、大自然保护协会等国际组织的14位专家学者分别围绕湿地保护、湿地监测、湿地可持续发展、湿地碳循环等方向作报告。

其中，中科院空天院邱玉宝研究员以“寒区湿地变化综合对地观测”为题作报告。HIST研究一部部长、副研究员骆磊做题为“湿地类世界遗产地遥感监测与评估”的报告。

湿地是人类共同的资源，强大而又独特的生态功能，是人类生活、生产、生态的重要基础和战略支撑。主办方介绍，此次研讨会成功举办对于促进寒地湿地环境、人与动植物和谐共生，推进全球湿地保护合作具有重要的作用。

(责编：申佳平、陈键)
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