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天舟五号货运飞船发射任务取得圆满成功

2022年11月12日10:21 | 来源：人民网
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12日10时03分，搭载天舟五号货运飞船的长征七号遥六运载火箭，在我国文昌航天发射场点火发射。文昌航天发射场供图

人民网北京11月12日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年11月12日10时03分，搭载天舟五号货运飞船的长征七号遥六运载火箭，在我国文昌航天发射场准时点火发射，约10分钟后，天舟五号货运飞船与火箭成功分离并进入预定轨道，飞船太阳能帆板顺利展开工作，发射取得圆满成功。后续，天舟五号货运飞船将与在轨运行的空间站组合体进行自主快速交会对接。

天舟五号货运飞船装载了神舟十五号3名航天员6个月的在轨驻留消耗品、推进剂、应用实（试）验装置等物资，还搭载了“澳门学生科普卫星一号”、宇航用氢氧燃料电池、空间宽能谱高能粒子探测载荷等试验项目。

这是我国载人航天工程的第26次发射任务，也是长征系列运载火箭的第449次飞行。

(责编：赵竹青、高雷)
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