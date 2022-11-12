“蜀山进口场地日处理量又又又轻松突破100万袋件，皇藏峪出口场地智能分拣机器人、小件分拣机、矩阵摆轮同步创历史新高，小时处理量突破5万件，同比增幅25%。”今年“双11”第一份数据一下让合肥邮区中心热闹起来，引来纷纷点赞。

今年尽管邮件处理量和邮运车辆陡然大幅增加，但中国邮政集团有限公司合肥邮区中心的两个场地依旧平稳有序。在蜀山场地，一辆接着一辆的邮车进场扫描，场院内的大屏自动显示停靠垛口位置，在没有车辆调度员的指挥下，驾驶员通过司机帮APP快速定位，并能够快速靠上垛口。系统还会自动判断车辆是否可以进场，以确保场院内运行畅通。“这其中当然离不开‘规范化’和‘数字化’两大法宝的功劳，这个智慧场院系统仅仅只是一部分。”尝到改革创新甜头的进口车间经理人邹立介绍说。

今年3月以来，合肥邮区中心成为全国首批邮区中心规范化改革试点单位，并在9月的阶段性验收中获得了第1名，与此同时，作为全国的数字化处理中心建设试点也在今年取得阶段性进展，人员RFID、车辆北斗高精度定位、能源监控、AI智能管控、场景仿真和画像评估等6大项目已正式进入试用阶段，并在“双11”旺季生产中投入实战。

车辆快速靠位后，佩戴RFID工牌的卸车人员快速到岗，借助人员RFID项目，工位区设备可以检测人员在岗、离岗、脱岗、串岗等行为，现场监管人员从数字化处理中心系统后台就能实时监测到人员是否在岗，并能准确计算岗位效率，再也不用靠人去盯去喊，省下了不少时间。

经过多年能力建设不断投入，蜀山场地形成了“双层分拣机+小件分拣机+摆轮矩阵+智能搁架”的工艺布局，机器处理量占比达到90%以上。“邮件从卸车到装车，有40%的邮件只需要5分钟，30%的邮件只需要30分钟，剩下30%最晚也不会超过2个小时就能装车，自动化智能化设备让邮件真正意义上实现了快进快出和邮件不落地”生产管控部高级技师郭玉军说。

设备强则能力强，设备快则处理快。在皇藏峪出口场地，为进一步提升设备效能，作为邮政系统第一家投入的小黄人智能分拣机器人今年又更新迭代了，11月1日就以1.22万件/时创历史新高。为推进生产流程规范化，各场地持续优化作业方案，并增加半圈落格功能，邮件在分拣机少走半圈就能节省1半时间。借助数字化AI智能管控，还能实时监测到货物遗撒、货物堵塞等场景，并及时推送给现场监管人员，确保现场无堵点。

“为实现邮件快进快出，我们在人机匹配上也下了不少功夫，今年也继续在‘双11’期间开展效率之星评比。”进口车间班长邵叶宏说。结合今年生产操作规范化的成功经验，在“双11”旺季生产前，作业人员已培训2轮，组织观看自制的规范化操作教学视频，并由卸车、开拆、供件、封发、装车五大环节的规范化示范岗人员实地演示。为进一步提升处理效率，合肥邮区中心要求提高固定人员占比，尤其是关键岗位，外包服务业务熟练度已达到70%以上，其中蜀山场地白班一直保持在90%以上。“双11”期间，两个场地已连续多日共同登上集团设备效能快鹿榜。

自今年推行无纸化交接作业，驾驶员也不需要在垛口和接发室之间来回跑了。驾驶员通过手机就能获取电子派车单，并自动加入装车排队序列，通过信息推送就能指导车辆靠位信息，装车垛口人员也能通过LED屏幕确认车辆信息，装车结束驾驶员在垛口就能完成所有操作后驶离。以往“双11”等待时间长，驾驶员经常会到垛口时不时查看装车情况，也经常出现车辆装好了通知不上驾驶员，信息的不对称和不及时耽误不少时间。今年“双11”期间，已经很少听到对讲机里在寻找装车驾驶员，听到的都是抓紧安排下一辆车靠位。

面对不断升级的寄递服务需求，合肥邮区中心坚持科学管理和科技赋能两手抓，以规范化提升软实力，以数字化提升硬实力，用两大法宝为美好生活加速，刷出新速度。

(责编：董童、李源)

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