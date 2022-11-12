今年“双11”购物节已经拉开帷幕，在电商平台群雄逐鹿的同时，各大快递企业也在这个业务旺季“火力全开”，通过拼速度、拼服务、拼科技、拼保障，全面展示企业的业务能力和品牌形象。作为行业“国家队”，中国邮政超前谋划、精心安排、周密部署、突出特色，全力做好“双11”期间快递服务保障工作，推动消费市场回暖，促进经济循环畅通。

周密部署，保通保畅。为确保今年“双11”生产工作顺利进行，中国邮政统筹做好业务、网运、服务及信息保障等工作。加大直达邮路增开力度，共新增1047条一干直达邮路，开通8条自有航空旺季加班航线。为做好涉疫地区保通保畅工作，建立了保供保通保畅应急机制，做到“多渠道信息联通”“多维度动态联动”“多方式保通保畅”，不分昼夜不间断完成保障任务。

便捷服务，良好体验。在“双11”期间，以11183电话客服为主，结合电商平台在线客服、官网、客户端、各大平台渠道形成服务渠道矩阵，为客户提供准确、安全、方便的服务。通过增配11183区域中心及省客服人员结合智能客服科技赋能，提高客服处理能力。对重点项目、重点客户、重要邮件提供主动客服，全程保驾护航，确保客户诉求妥善解决。针对突发疫情封控，统一部署VPN远程客服场地与人员，保障服务渠道畅通。

拥抱科技，加快传递。中国邮政坚持数字化赋能，把北斗定位、物联网、大数据等技术，推广到快递业务的各个环节，提升了邮件处理效率，加快了邮件传递时限。在2021年启动“6·28”大提速，全国主要城市实现了次日达甚至次晨达的基础上，今年再次推出“6·08”大提速，时限再次加快在揽收端，通过推进收寄一体机的应用，提高了邮件的收寄效率，收寄速度达每小时1500件至2000件。在分拣端，通过可视化实时监控功能，全方位智能动态管控分拣作业。在运输端，运用智能场院系统，实现了车辆自动签到、无感入场、自动排队、智能垛口分配、车辆动态调度、司机全程导引等功能，满足业务旺季生产需要和安全精准送达。

为民情怀，初心不改。作为行业“国家队”，中国邮政织就了一张四通八达的毛细血管网，实现了“有人的地方就有中国邮政”：邮路总长1192.7万公里，共计46000条，全国5.4万个邮政网点，60多万个便民服务站，实现了55.6万个建制村村村通邮。

中国邮政聚焦“时限更快、价格更优、丢损更少、稳定可控”的行业本质，坚持以客户视角、竞争视角、行业最佳实践视角找差距补短板，按照行业规律、市场规律、价值规律促改革求创新，推动邮政寄递业务质量变革、效率变革、动力变革，不断满足人民群众对美好用邮的新期待新要求，彰显了作为“国之重器”的责任担当。

在全面建设社会主义现代化国家新征程上，中国邮政提出将不断加强综合物流能力建设，提升高质量发展水平，勇做开路先锋，为建设交通强国、实现中国式现代化贡献邮政力量。

(责编：董童、李源)

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