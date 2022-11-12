11月8日至10日，由中国汽车工业协会主办的2022中国汽车论坛在上海召开。东风汽车集团有限公司（以下简称“东风公司”）党委常委、副总经理尤峥出席，并在全球汽车技术发展领袖峰会上发表《东方风起 新能源 新征程》主题演讲，分享了东风公司向科技企业转型和绿色低碳发展之路上的思考、战略和实践。

尤峥认为，汽车行业经过几个阶段，现在已经进入了中国车时代，尤其是以新能源汽车为代表。近十年来，我国新能源汽车市场发展迅速，新能源汽车产销量连续7年位居世界第一，2022年前九个月产销量达471.7万辆和456.7万辆，今年全年销量有望超650万辆，再创历史新高。今年9月，新能源汽车渗透率接近30%，自主品牌新能源汽车渗透率超过50%。其中，乘用车新能源发展较快，商用车正逐步提升。中国品牌领跑新能源汽车，势不可挡。

他还表示，中国品牌向上，关键在于自主掌控核心技术。从技术发展趋势看，传统三电系统技术不断成熟、新的电子电气架构、线控技术、CTC技术、800V高压以及一体化压铸等快速发展，促进汽车新生态的诞生，为汽车产业带来前所未有的市场机遇。

尤峥介绍，面向“十四五”，东风公司主动向卓越科技企业转型，履行绿色低碳发展的责任与使命，发布“东方风起”计划，以清洁能源之风、智慧科技之风、变革发展之风作为总领，打造整车业务、科技板块和服务生态“一体两翼”事业格局。在“科技跃迁”方面，加速新能源核心技术的原创研发和应用，全面践行绿色低碳发展；在产品布局方面，全面布局BEV、PHREV、氢动力三条技术路线，全方位满足乘用车、商用车多场景、多车型需要；在科技创新方面，围绕“三纵三横”技术体系，主动抢占技术制高点，并且全面布局了覆盖电机、电控、电池等三电核心总成产业链；在服务生态方面，积极构建电池全生命周期管理体系，携手一汽、三峡等央企联合发起电池银行项目，积极探索车电分离的新技术和商业模式，构建可充可换补能体系，引领充换电产业链发展。

未来，东风公司还将着重开展动力电池回收梯次利用相关业务，不断提升循环利用水平，逐步构建50万辆新能源整车的电池回收能力，助力双碳目标达成。

在尤峥看来，新能源技术的发展，将为自动驾驶时代的到来奠定基础。2020年，东风悦享成立，已开发并投放了一系列无人驾驶汽车，在北京、雄安、武汉、杭州等地示范运营。今年，东风悦享无人驾驶汽车开上了雄安新区智慧路，并向广西陆地口岸交付20台无人驾驶汽车，助力智慧口岸建设与发展。

此外，尤峥在此次论坛上还提出：“东风将加快推进新能源核心技术掌控，助力新能源智能汽车在快车道上加速前行，为消费者打造更加绿色、低碳、美好的汽车生活，为我国汽车产业高质量发展贡献东风力量和解决方案。”

(责编：董童、李源)

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